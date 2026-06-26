A casi nada de firmar con el FC Kharkiv

Profini, el que acomodó todo en Unión: “Este club fue mi vida”

El volante central titular del Unión de Leo Madelón en el primer semestre finaliza la revisión médica en Alemania y en algunas horas se sumará a la pretemporada de su nuevo club en Austria. Con ese dinero, el Tate pondría casi todo al día.