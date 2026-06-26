Con apenas 22 años, 45 partidos en Primera División y un solo gol en la máxima categoría, Rafael Profini consiguió alcanzar con un gran semestre lo que a otros futbolistas las cuesta toda una carrera completa: una transferencia internacional y llegar al sueño europeo.
Profini, el que acomodó todo en Unión: “Este club fue mi vida”
El volante central titular del Unión de Leo Madelón en el primer semestre finaliza la revisión médica en Alemania y en algunas horas se sumará a la pretemporada de su nuevo club en Austria. Con ese dinero, el Tate pondría casi todo al día.
Alemania, Austria, Ucrania
Por estas horas, el ex “5” de Leo Madelón está en Alemania, acompañado por un empleado de la agencia de Christian Bragarnik para ponerse a disposición de su nuevo club: el FC Kharkiv, que hasta poco competía como Metalist 1925 en la Liga Premier de Ucrania.
Para Profini, el sueño de su vida; para la tesorería de Unión una venta reparadora en todo sentido, pensando en poder levantar las inhibiciones que pesan sobre el club en la FIFA y en armar el nuevo equipo de Leo Madelón.
Desde Europa, el futbolista concedió una nota exclusiva a Sol Play 91.5, dejando en claro sus expectativas por estas horas.
“Las sensaciones son muy lindas. Es una experiencia nueva. Estoy un poco ansioso porque termine rápido todo esto y poder incorporarme, pero la sensación es muy linda”, dijo “Rafa”.
“Son dos días de revisión médica. El primero fue hoy y el segundo será mañana. Si sale todo bien, me incorporaré a Austria, donde el plantel está haciendo la pretemporada”, aseguró el canterano del Tate.
En la misma entrevista, Profini explicó de qué manera surgió y se enteró de este interés concreto del fútbol de Ucrania. “El interés empezó después de ese partido contra Independiente por la Copa Argentina. Ahí comenzaron los contactos y las negociaciones. Yo terminé decidiéndome y, cuando di el sí, empezaron a negociar con Unión”, aclaró.
Obviamente, como corresponde, mientras comenzaron las charlas (de club a club) no se enteró de casi nada. La poca info llegaba desde las oficinas que tiene Christian Bragarnik en Puerto Madero, que es el grupo que se aseguró la representación del todo-campista tatengue.
“Lo único que sabía y que era lo que me decían es que iba todo para adelante. Finalmente se terminó dando a los pocos días del inicio de la pretemporada en Casa Unión”, explicó el ya casi nuevo futbolista del FC Kharkiv.
El solo aspecto de nombrar a Ucrania, donde prácticamente no quedaron jugadores argentinos después que inició la guerra, generaba cosquilleo en el ambiente personal de Rafa y de toda la familia Profini.
“Cuando me dijeron Ucrania, lo primero que pensé fue en el conflicto. Tenía incertidumbre y por eso me tomé tiempo para averiguar y conocer mejor la situación”, explicó.
Y al toque se sinceró en la situación familiar: “Lo primero, de entrada, fue todo negativo. No les gustó mucho la idea. Después hablamos con gente de allá, escucharon lo que nos decían y terminamos convenciéndonos todos”.
En el FC Kharkiv usará la "6"
El debut oficial de Rafael Profini en la Primera de Unión de Santa Fe fue el 9 de noviembre de 2024, en una victoria por 1-0 frente a Atlético Tucumán: ese día ingresó faltando 9 minutos en reemplazo de Claudio Corvalán. De todos modos, la continuidad llegó hace apenas un puñado de meses.
“Sinceramente no pensé que se iba a dar tan rápido. Fueron seis meses muy buenos colectivamente e individualmente también, pero no me esperaba esta oportunidad. Me siento un poco más maduro y más completo, aunque siempre hay que seguir mejorando. Como decía el Kily, el techo te lo pone uno mismo”, recordó emocionado Profini.
“Con el cuerpo técnico hablamos y nos agradecimos mutuamente. Desde el primer momento me dijeron que me iban a apoyar en la decisión que tomara”, dijo “Rafa”, elogiando a Leo Madelón y a todo el staff tatengue.
“Se lo debo un poco al Kily. Yo estaba por irme y me llamó para que me quedara y la peleara. Gracias a Dios al mes ya estaba jugando”, recordó el “5” cuando repasó esa oferta de Gimnasia y Esgrima de Jujuy para irse a 1.000 kilómetros de su casa para jugar en el ascenso, algo que finalmente no se dio.
“Unión me deja todo. Fue gran parte de mi infancia y de mi vida. Me llevo amistades, enseñanzas y el sueño cumplido de jugar en Primera. Acá, me tocó pelear el descenso y fue durísimo; después vinieron dos años y medio muy lindos que voy a recordar siempre”.
En el final de esta nota exclusiva con Sol Play 91.5, Rafael Profini se dirigió al corazón de los hinchas y socios de Unión: “Estoy en deuda, pero en algún momento vamos a volver”.