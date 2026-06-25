La confirmación oficial de Juventud Las Piedras

“La inhibición a Unión por Maizon es de 500.000 dólares más intereses”

El reclamo del club uruguayo de suma a la primera demanda en FIFA del “Tin” Angulo, delantero ecuatoriano, por 100.000 dólares. Rafael Profini llegó a Europa acompañado por la agencia de Cristian Bragarnik.