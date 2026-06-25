Juan Rusconi, Director Deportivo del Club Juventud Las Piedras de Uruguay, confirmó que la demanda e inhibición contra Unión en FIFA asciende a 500.000 dólares más los intereses que corren hasta que el Tate solucione el conflicto.
“La inhibición a Unión por Maizon es de 500.000 dólares más intereses”
El reclamo del club uruguayo de suma a la primera demanda en FIFA del “Tin” Angulo, delantero ecuatoriano, por 100.000 dólares. Rafael Profini llegó a Europa acompañado por la agencia de Cristian Bragarnik.
Dos reclamos juntos en la FIFA
Como se sabe, Unión había adquirido el cincuenta por ciento de la ficha en 825.000 dólares (así se publicó en el detalle de altas/bajas de la institución en su momento), de los cuales realizó un pago inicial e incumplió el resto.
Los 500.000 dólares de reclamo de la entidad charrúa por Maizon Rodríguez (el jugador está realizando la pretemporada en Casa Unión y Madelón lo tiene como prioridad en el armado titular) se suma a la primera inhibición que pesaba sobre el Tate.
En febrero, sin impacto en el mercado, era la del delantero ecuatoriano José “Tin” Angulo por unos 100.000 dólares. O sea, a un mes del inicio del fútbol post Mundial, el Tate deberá girar al exterior 600.000 dólares para poder habilitar los refuerzos que necesariamente deberán llegar para la segunda mitad del año.
Unión recibió dos ofertas por Maizon Rodríguez, a quien Madelón quiere y tiene en cuenta en esta pretemporada. En su momento, Botafogo de Brasil acercó tres millones de dólares por el total de la ficha, pero pagaderos en cuotas: 2026, 2027 y 2028 con tres documentos iguales. La respuesta de Unión, poseedor de los federativos, fue negativa.
Más acá en el tiempo surgió lo de Independiente de Avellaneda, después que Quinteros (al caerse lo de Figal y no avanzar lo del paraguayo Clever Ferreyra) diera el visto bueno para Maizon Rodríguez.
Conocedor de la sociedad con Juventud Las Piedras y de las necesidades económicas de Unión, desde Avellaneda acordaron el salario del zaguero y coincidieron con el club uruguayo la estrategia para sacarlo de Santa Fe. “Ustedes arreglen con Unión que nosotros nos tenemos apuro con nuestro cincuenta por ciento”, fue la palabra de la SAD uruguaya.
Lo que ofreció el Rey de Copas no fue suficiente: 1.000.000 de dólares y el préstamo por un año de Federico Vera. Ahí empezó el tironeo, apareciendo el nombre de Malcorra (será negociado sí o sí para salir de Avellaneda).
¿Qué contestó Unión?: que exigía 2.000.000 de dólares por el cincuenta de Maizon. Como la negociación no avanzó, Juventud las Piedras avanzó e inhibió al Tate en la FIFA por 500.000 dólares más intereses.
En Unión estaban al tanto de la deuda (la reconoció el propio Spahn en una entrevista cuando explicó el daño de no cobrar por parte de Racing lo de Nardoni) pero no esperaban la inhibición de parte de Juventud Las Piedras, club con el cual son socios en partes iguales.
Profini con gente de Braga en Europa
Al mismo tiempo, Rafael Profini llegó a Europa y se sometió a los estudios médicos de rigor para poder jugar en la Liga de Ucrania.
El “5”, pretendido por un club importante que acaba de cambiar de nombre: el ex Metalist 1925 ahora se llama FC Kharkiv, odificación oficial de marca más nombre anunciada por el club ucraniano en junio de 2026, marcando una nueva etapa institucional para el equipo que actualmente compite en la Liga Premier de Ucrania.
Al chico tatengue (22 años, 45 partidos y 1 gol) lo acompañó un empleado de la agencia de Cristian Bragarnik, que representa tanto al jugador como al actual entrenador Leo Madelón.
La base de la operación es de tres millones de dólares, de los cuales Unión percibiría a la firma unos 800.000 billetes “verdes”, dinero de necesidad y urgencia para levantar las dos inhibiciones que pesan sobre el Tate en la FIFA.