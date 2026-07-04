Los primeros 600.000 dólares de la cuota 1 de 3 que generó la venta de Rafael Profini al fútbol de Ucrania dejaron en López y Planes la sensación de alivio y “buena venta” para las arcas tatengues. Ahora, todos los caminos conducen a la salida de Mateo Del Blanco, posiblemente al fútbol de Francia, como viene informando El Litoral.
Cerrado lo de Profini, ahora Unión espera la venta de Mateo Del Blanco
El “5” que se fue a Ucrania le dejará un alivio inmediato (600.000 dólares que ingresan ahora) y dos cuotas más. Todos los caminos del “Mini” conducen al Racing de Estrasburgo en Francia.
Primera cuota: levantar inhibiciones
Con el primer ingreso del “5” (inminente ingreso de 600 lucas verdes) se van a poder acomodar varias cuestiones en el Mundo Unión, entre ellas las dos inhibiciones que hay contra el club en la FIFA por los reclamos de “Tin” Angulo y de Juventud Las Piedras por el pase de Maizon Rodríguez.
Bajo esa vieja premisa que “los clubes como Unión deben vender por lo menos dos jugadores por año”, después de la salida de Rafael Profini ahora todos los caminos conducen a Mateo Del Blanco.
Por un lado, la salida de “Rafa” generó en el círculo chico de la Comisión Directiva la sensación de buen negocio. “No es una venta extraordinaria, pero terminó siendo una buena venta. Hoy, con apenas 45 partidos en Primera, hay muchas cosas que solo responderá el tiempo del futuro de Rafa. El dinero que ingresa a Unión es limpio, por lo que los ucranianos invirtieron más de tres millones de dólares”, explican.
En cuanto a esa famosa cláusula del 20 por ciento y los 400.000 dólares más que se asegura el Tate, la lectura es la siguiente: 1) Si cuando termina el contrato, que es en diciembre de 2028, el FC Kharkiv de Ucrania sigue utilizando a Profini y no lo vende, Unión recibe 400.000 dólares más que el 1.8 de las tres cuotas; 2) Si en todo caso, el FC Kharkiv de Ucrania lo vende en una cifra que implique para Unión menos de 400.000 dólares ese 20 por ciento, el Tate se sigue asegurando los 2.2 de operación final; 3) Si Profini se va en una cifra mayor, ese piso de 400.000 dólares extras se amplía.
La incidencia de Christian Bragarnik
A la operación, desde el vamos, la manejaron Christian Bragarnik, Luis Spahn y el intermediario que acercó el negocio para ir a Ucrania. “Si Rafa anda bien, seguro Bragarnik le genera ofertas buenas antes de 2028”, agregan.
Ahora, la otra venta justa y necesaria es la de Mateo Del Blanco, jugador que está en la pretemporada del Tate en Casa Unión bajo las órdenes de Leonardo Carol Madelón. Como se sabe, su destino será Europa, un lugar en el mundo donde la mayoría de los mercados cierran a finales del mes de agosto. O sea, muchos ni siquiera se apuran en los primeros días de julio.
¿Qué monto puede generar lo del “Mini”?: por lo menos los 2.5 millones “limpios” que establecía la cláusula de pago efectivo que, a esta altura y con dos agentes FIFA trabajando el mismo tiempo, el futbolista no va a ejecutar.
“La empresa de Maxi Insúa, que lo viene manejando hace cinco años, junto con la de Bereit firmaron un convenio mutuo de venta por dos años; sin importar quién baja la oferta, siempre y cuando la otra parte, el jugador y Unión digan sí. La sensación es que a la oferta la formalizará Insúa Group y será el fútbol de Francia, más precisamente el Racing de Estrasburgo”, explican a El Litoral.
¿Cuál es el razonamiento de los dos ingresos, el cerrado ya de Rafael Profini y el que asoma de Mateo del Blanco a Francia?: “Con una de las ventas, ordenamos las cuentas y quedamos al día con todos; con la otra venta, armamos el equipo con los refuerzos que necesita Leo Madelón para esta temporada”, es la explicación de quiénes manejan los números del Tate en el fútbol profesional.
“Para que Mateo del Blanco termine de resolver país y club faltan unos diez días aproximadamente”, aseguran en el entorno del “Mini”, pero teniendo la certeza que la transferencia se hace sí o sí ahora. Europa, Francia, Estrasburgo y final feliz para todos.
Si las salidas son solamente las dos mencionadas, el mercado tatengue de Leo Madelón deberá ser quirúrgico: calidad para reemplazar a Profini y Del Blanco; cantidad para no quedarse corto ante las salidas mencionadas: Corvalán, Palavecino, Álvarez, “Rayo” González y posiblemente Solari más Fragapane.
Hay que recordar que Unión debuta, en el post Mundial, el viernes 24 de julio visitando a Platense en Vicente López. En los próximos días, aparecerán los primeros amistosos para Unión: primero, Ben Hur de Rafaela; después, Rosario Central.