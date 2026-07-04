Últimos días del canterano en Santa Fe

Cerrado lo de Profini, ahora Unión espera la venta de Mateo Del Blanco

El “5” que se fue a Ucrania le dejará un alivio inmediato (600.000 dólares que ingresan ahora) y dos cuotas más. Todos los caminos del “Mini” conducen al Racing de Estrasburgo en Francia.