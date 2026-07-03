Casi al mismo tiempo que el Club Atlético Unión confirmaba oficialmente la salida de Rafael Profini al fútbol de Ucrania, la tesorería tatengue comenzó a solucionar algunos de los inconvenientes que surgieron en las últimas horas. Por un lado, se pagó el aguinaldo a los empleados de planta permanente; por el otro, se acordó el plan para cancelar premios atrasados.
¡Alivio en Unión!: cobraron los empleados y arreglaron premios
Además de la venta de Rafael Profini a Ucrania, la tesorería depositó los aguinaldos que reclamaban los empleados tatengues. A su vez, el plantel aceptó el plan de pago de los premios adeudados.
La tesorería a full: aguinaldo y cheques
En la mañana de este viernes, los empleados del Tate percibieron el aguinaldo, con la promesa firme que la semana entrante se cancelará el sueldo pendiente. En cuanto a los premios atrasados que reclamaba el plantel, los players aceptaron la propuesta de los dirigentes.
Los jugadores de Unión (a algunos de ellos se les debía lo de la última Sudamericana) recibieron cheques para poder cobrar en dos cuotas ese compromiso económico que estaba pendiente. En cuanto al mes de mayo (vencido al 25 de junio), la idea de los dirigentes es “poder pagar una parte la semana que viene”.
Con la cara nueva de Mauro Luna Diale (vuelve a préstamo sin cargo y con opción de compra a favor del Tate), el plantel de Leo Madelón continúa su trabajo de pretemporada, estando previstos dos amistosos en los próximos días: primero con Ben Hur de Rafaela y después con Rosario Central.
A las salidas de Emiliano Álvarez, Nicolás Palavecino, Claudio Corvalán, Tomás González y ahora Rafael Profini, se sumará en las próximas horas la comentada baja de Enzo Roldán, quien finalmente será jugador de Nueva Chicago en el ascenso de la Primera Nacional de la AFA.
Roldán, cuyo pase fue adquirido al 50 por ciento en su momento por Unión a Boca en un millón de dólares, dio el visto bueno para jugar hasta el mes de diciembre 2026 en la entidad de Mataderos.
La idea original de los dirigentes era, a pesar de la nula consideración que tiene de parte de Leo Madelón, “recuperar” a Enzo Roldán en todo sentido. Por un lado, en lo administrativo, buscando renovar el vínculo y evitar la libertad de acción. Por el otro, lo futbolístico, buscando un club donde pueda jugar y tener continuidad.
Al mismo tiempo, el contrato inicial entre Boca y Unión hablaba de “una penalidad” si el jugador quedaba libre, lo que encendió alarmas en López y Planes: como actualmente está en el Tate, otro problema para los abastonados.
Roldán no renueva pero no hay penalidad
Sin embargo, se pudo conocer que “si se produce el lógico vencimiento de contrato no hay penalidad que Boca le pueda reclamar a Unión en el caso de Enzo Roldán, algo que hubiera aplicado solamente con la figura de ruptura anticipada; o sea, la rescisión del vínculo”.
El todocampista, de 25 años y nacido en San Luis, jugó 119 partidos con la camiseta de Unión y marcó tres goles. Desde que volvió de Platense (9 partidos en toda la temporada 2025), nunca fue tenido en cuenta por Leonardo Carol Madelón.
Ahora, a pesar de las ganas de los dirigentes tatengues por “renovarlo” contractualmente y recuperarlo futbolísticamente, el acuerdo quedó a mitad de camino. No renovará con el Tate, pero Boca no podrá solicitar ninguna rescisión a Unión.
En el caso de Nueva Chicago, que lo recibe sin cargo (a cambio el jugador deja a cambio una deuda que resigna) le hará contrato por 12 meses, que correrán después que finalicen los últimos seis del ahora ex Unión.