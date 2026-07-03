Madelón sigue con la pretemporada

¡Alivio en Unión!: cobraron los empleados y arreglaron premios

Además de la venta de Rafael Profini a Ucrania, la tesorería depositó los aguinaldos que reclamaban los empleados tatengues. A su vez, el plantel aceptó el plan de pago de los premios adeudados.