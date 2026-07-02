Mercado de pases

Unión vendió a Rafael Profini a Ucrania: los detalles de una operación millonaria

El mediocampista, que fue pieza clave y uno de los puntos altos del Tatengue en el último torneo, se marcha al Kharkiv FC. La transferencia le permitirá a la dirigencia saldar deudas con el plantel, levantar inhibiciones y salir a buscar refuerzos.