El Club Atlético Unión hizo oficial una de las noticias más importantes del mercado de pases: se concretó la transferencia del mediocampista Rafael Profini al Kharkiv FC de Ucrania. El futbolista, que se había asentado con firmeza como titular y se transformó en una de las piezas clave del mediocampo tatengue gracias a su alto rendimiento en el último torneo, dará el salto al fútbol europeo.
Unión vendió a Rafael Profini a Ucrania: los detalles de una operación millonaria
El mediocampista, que fue pieza clave y uno de los puntos altos del Tatengue en el último torneo, se marcha al Kharkiv FC. La transferencia le permitirá a la dirigencia saldar deudas con el plantel, levantar inhibiciones y salir a buscar refuerzos.
La operación se cerró en un monto neto de USD 1.800.000, el cual se abonará en tres cuotas consecutivas de USD 600.000 cada una (programadas para julio de 2026, febrero de 2027 y junio de 2027). Además, la dirigencia de la avenida logró blindar el futuro del jugador: Unión conservará el 20% de la plusvalía de una futura venta, con un mínimo garantizado de USD 400.000 por este concepto. De esta manera, el valor mínimo total que percibirá el club santafesino asciende a USD 2.200.000.
Pasando en limpio, Unión vende al nacido en San José de la Esquina en un monto que supera los 2 millones de dólares por el 80% de la ficha. De ese total, 600 mil serán depositados en las próximas horas a fin de que desde Santa Fe liberen los derechos federativos y el jugador pueda iniciar su camino en el elenco europeo. Ya en el mes de febrero del año que viene el Kharkiv se compromete a depositar otros 600 mil dólares mientras que en junio de 2027 estaría transfiriendo la tercera y última cuota por el mismo momento.
Respecto de los otros 400 mil a los que se hace referencia en ese comunicado, vale la pena aclarar que Profini firmará un contrato hasta diciembre de 2028, por lo que si no es transferido dentro de ese periodo el club ucraniano deberá abonar esa cifra. Asimismo, si el volante central se vende por una cifra menor q los 400 mil dólares por el 20%, también deberá pagarle ese dinero a Unión.
De esta manera, con todos los números cerrados y sobre la mesa Profini, que esta mañana se despidió de los hinchas de Unión con un sentido mensaje en sus redes sociales, se transforma oficialmente en jugador del Kharkiv, institución que ya lo presentó oficialmente a principios de semana.
Más allá de la sensible baja en lo futbolístico, esta venta representa un verdadero oxígeno económico para las arcas de la institución. Con el dinero fresco de la transferencia, la comisión directiva planea priorizar el pago de las deudas vigentes con el plantel profesional, levantar las inhibiciones que pesan sobre el club y, finalmente, salir con fuerza al mercado de pases para armar el equipo de cara a la próxima Liga Profesional.
El uso del dinero
Con esos 600 mil dólares a cobrar en lo inmediato, la estrategia de los dirigentes encabezados por Luis Spahn es clara: saldar las deudas con Angulo y Juventud Las Piedras para levantar las inhibiciones y poder salir definitivamente al mercado de pases para buscar los refuerzos que espera Madelón. Incluso no se descarta que la institución pida un dinero en una entidad financiera para acelerar los tiempos cuando restan 3 semanas para el debut en el Torneo Clausura de Primera División.