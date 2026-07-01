El sueldo del mes de mayo está atrasado apenas cinco días en un contexto donde San Lorenzo debe 67 millones de dólares, Independiente cuatro palos verdes y Banfield directamente no entrena.
¡Alerta Tate!: Unión ofrece al plantel plan de pago por “premios atrasados”
En medio de la pretemporada, con el club inhibido y casi sin refuerzos (entrena Luna Diale con permiso), los jugadores iniciaron un reclamo por incentivos deportivos vencidos. El secretario técnico, Santiago Zurbriggen, elevó una propuesta a Mauro Pitton.
Sueldo casi al día; premos no
Lo que reclaman los jugadores de Unión son premios atrasados: ingreso a clasificación de Copas, premios por puntos de este año y el premio por pasar a Independiente Rivadavia de Mendoza. El Director Deportivo elevó a Mauro, como capitán y referente, una propuesta de pago”, explican los dirigentes de Unión consultados por El Litoral.
Lo concreto es que los voceros del plantel manifestaron, puntualmente a Santiago Zurbriggen que está encima en cada entrenamiento en Casa Unión, la inquietud por ese monto de premios que se fueron acumulando de un tiempo a esta parte en la comarca tatengue. “Hicimos una propuesta para poder cancelar y esperamos la respuesta de los players”, explican los dirigentes.
Hay que recordar que Unión debe gambetear, antes del debut del 24 de julio frente a Platense en Vicente López, una doble inhibición en FIFA: por un lado, la de “Tin” Angulo por un monto de 90.000 dólares más intereses y la del club uruguayo Juventud Las Piedras por 500.000 dólares (también más intereses) por la ficha impaga de Maizon Rodríguez.
A unas tres semanas del debut de Leo Madelón ante el “Calamar” en Vicente López, la situación administrativa es la siguiente: por caso con el tema Mauro Luna Diale...Unión lo puede inscribir (lo mismo si llegaran más refuerzos) pero no los puede habilitar ni utilizar en campo hasta que no pague las dos inhibiciones en la FIFA.
¿Qué dicen, en off, los dirigentes tatengues ante este “cuello de botella” económico/financiero con varios inconvenientes al mismo tiempo en el Mundo Unión?: “Sabíamos de las dificultades que tiene un club como Unión que hace un año y pico que no vende a ningún jugador de su plantel.
"Con los ingresos de las transferencias de Profini y Del Blanco vamos a acomodar todo, para atrás (deudas) y para adelante (refuerzos de Madelón)”. Al mismo tiempo, esperan un pago de Talleres por Mosqueira y la resolución a favor de los derechos de formación del tema Jerónimo Domina (unos 400.000 euros).
La única cara nueva, por ahora, es la de Mauro Luna Diale, que a pesar de no haber firmado el contrato con el Tate, tiene un permiso especial de los rusos para entrenar en Casa Unión. “El préstamo es sin cargo y con una opción de compra a favor de Unión; es lo que están discutiendo: el porcentaje y el monto a favor del Tate”.
En lo que hace a las salidas, desde la misma “cocina tatengue” aclararon: “Sobre la situación de Rafael Profini: si bien el club ucraniano ya anunció al jugador, todavía faltan cumplimentar detalles administrativos entre los clubes. Por ese motivo, Unión no la oficializó todavía. Cuando la operación quede completamente formalizada, la comunicaremos oficialmente”.
"Arreglamos todo con Profini y Del Blanco"
En este sentido, además del propio club, el mismo Rafa Profini usó sus redes sociales para mostrarse en la pretemporada en Austria; sin embargo, el Tate no oficializó nada.
¿Cuál es el tema que falta resolver entre Unión, Bragarnik y los ucranianos?: en principio, sería ese 20 por ciento que el Tate desea retener por la ficha del “5” pensando en una venta futura, recordando que siempre se habló de “tres millones de dólares para el Tate y contrato a cuatro años para el jugador”.
Finalmente, tal como lo venía informando El Litoral, se venció la segunda opción y ventana de compra que tenía Belgrano de Córdoba, campeón del fútbol argentino, para adquirir la ficha del golero uruguayo Thiago Cardozo, fijada en 1.2 millones de dólares.
El “Pirata”, que lo tiene asegurado hasta el mes de diciembre de 2026 bajo los caños de Belgrano, no activó la opción, aunque lo tendrá “de prestado” unos seis meses más. Unión es dueño del 65 por ciento de los derechos económicos del arquero charrúa; el resto esta en manos del golero con su agente.
La estrategia de “Luifa” Artime (presidente de Beltrano) y compañía sería intentar comprar a Cardozo pero en un monto menor a ese 1.2 M verdolagas.
“En Córdoba siguen pensando que tienen a favor esos 250.000 dólares que Unión le debe a Belgrano por el pase de Colazo y con esa base harán una nueva oferta de compra en los próximos días”. Si no se ponen de acuerdo, en enero de 2027 el arquero Thiago Cardozo tendrá que volver a Unión.