Reunión entre jugadores, manager y dirigentes

¡Alerta Tate!: Unión ofrece al plantel plan de pago por “premios atrasados”

En medio de la pretemporada, con el club inhibido y casi sin refuerzos (entrena Luna Diale con permiso), los jugadores iniciaron un reclamo por incentivos deportivos vencidos. El secretario técnico, Santiago Zurbriggen, elevó una propuesta a Mauro Pitton.