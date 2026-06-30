Siendo parte de uno de los mercados de pases más agresivos que se recuerden en Unión en los últimos tiempos, la llegada de Julián Palacios a Santa Fe fue una de las 10 que se produjo en el inicio del pasado año 2025.
Desde México vienen a la carga por Julián Palacios… ¿qué decisión tomará Unión?
El volante, uno de los mejores jugadores que tuvo el equipo de Madelon en el primer semestre de la temporada, tiene sobre la mesa una jugosa oferta del Atlas para emigrar en este mercado de pases. El tatengue, que lo sumó a préstamo a principios de 2025, recibiría el 30% en caso de concretar la transferencia. ¿Se prioriza lo deportivo o se busca “hacer caja” antes de perderlo libre.
Tras conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana con la recordada “reserva reforzada” del Kily González y con las elecciones presidenciales a la vista, la dirigencia tatengue con Spahn a la cabeza se movieron rápidamente entre diciembre del 2024 y enero del año pasado para ampliar la base y potenciar un plantel que debía afrontar la triple competencia.
A la luz de los resultados, y a 18 meses de aquella ventana de transferencias, son pocos los nombres que llegaron en ese entonces y que efectivamente le rindieron dentro de la cancha primero al propio Kily y posteriormente a Leo Madelón.
Una de esas excepciones sin dudas es la de Julián Palacios, el volante de 27 años formado en San Lorenzo de Almagro y que llegó a Unión tras no consolidarse en el ciclón y pasar sin pena ni gloria por Banfield, el Goiás de Brasil y el Asteras Trípolis de Grecia.
Una apuesta que se consolidó
Hoy, las estadísticas y el andar de Palacios dentro del campo demuestran que Unión ha sido un antes y un después en su carrera deportiva. Comenzando como alternativa pero ganándose rápidamente un lugar indiscutido en el 11 titular, el pampeano ya suma 54 partidos con la casaca rojiblanca en los que señaló 4 goles y repartió nada menos que 11 asistencias.
El rendimiento exhibido por Julián especialmente en el primer tramo de la temporada despertó, lógicamente, el interés de varios equipos tanto en el plano nacional como en el exterior. De algún sondeo de Independiente de Avellaneda, en las últimas semanas se conoció que a Palacios lo siguen y con fuerza desde el fútbol mexicano, más precisamente del Atlas de la primera división azteca.
En el inicio de esta semana, trascendió que su representante Gastón “Gata” Fernández, tiene sobre la mesa una propuesta formal de los “Zorros”, quienes estarían dispuestos a invertir para llevarse al hoy jugador de Unión en este mismo mercado de pases. Atentos a esta situación, vale recordar cuál es la situación contractual del ex San Lorenzo con la institución de la Avenida López y Planes.
En febrero del año pasado, y en el informe oficial del mercado de pases, Unión publicó lo siguiente: “Julián Palacios: tiene 26 años, firmó contrato hasta diciembre de 2026, el acuerdo con San Lorenzo es el reconocimiento al club de Boedo del 50 por ciento de una futura venta hasta el 1 de setiembre de 2026”.
“En el caso de realizarse la venta, los porcentajes correspondientes son los siguientes: 50 por ciento para San Lorenzo, 30 por ciento para Unión y 20 por ciento para el jugador, que comparte con la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia. El monto invertido fue de 188 millones de pesos”, agregó.
¿Se va o se queda?
Pasando en limpio, y analizando la situación, la propuesta formal para llevarse a Palacios pone a la dirigencia de Unión, y por defecto al propio Madelón, en una encrucijada.
Si efectivamente le baja el martillo y decide vender a Palacios, recibirá el 30% de lo que el Atlas esté dispuesto a pagar por el futbolista de 27 años, consiguiendo un recurso económico inesperado pero muy importante en los tiempos de vacas flacas que corren en la Avenida.
Si por el contrario, el club santafesino decide priorizar la parte deportiva, sabrá que podrá contar con el jugador para la segunda mitad de la temporada, lo que representaría un gran alivio para el DT tatengue y para toda su gente. Sin embargo, este camino desembocará en que el jugador se vaya libre a fin de año y Unión pierda todo patrimonio.
Respecto de la postura del jugador, si bien no lo hizo públicamente, es evidente que Palacios está abierto a una negociación que a nivel personal representaría un salto de calidad tanto en su carrera como, sobre todo, en su economía.
De todos modos, el entorno de Julián reconoce en Unión al club que le dio la chance de mostrarse y de establecerse en Primera, por lo que no estaría dispuesto a forzar ninguna resolución.
Con el mercado con 2 meses más por desarrollarse, la de Palacios asoma como otra de las (tantas) cuestiones que deberá abordar una dirigencia que por estas horas trabaja en conseguir el dinero necesario para levantar las inhibiciones que pesan en FIFA. De esta manera, Unión espera habilitar al primer refuerzo, Mauro Luna Diale, y sumar las incorporaciones que espera Madelón.