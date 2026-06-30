Tiene contrato hasta diciembre

Desde México vienen a la carga por Julián Palacios… ¿qué decisión tomará Unión?

El volante, uno de los mejores jugadores que tuvo el equipo de Madelon en el primer semestre de la temporada, tiene sobre la mesa una jugosa oferta del Atlas para emigrar en este mercado de pases. El tatengue, que lo sumó a préstamo a principios de 2025, recibiría el 30% en caso de concretar la transferencia. ¿Se prioriza lo deportivo o se busca “hacer caja” antes de perderlo libre.