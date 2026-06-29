Viene a préstamo, sin cargo y con opción

Madelón tiene su primer refuerzo: ¡Vuelve Luna Diale!

Tras una negociación relámpago que se resolvió durante el fin de semana, el delantero de 27 años retorna a la Avenida a 2 años de su transferencia al fútbol ruso. Se suma a trabajar desde este lunes a la esperar de cerrar las últimas cuestiones formales. Disputó apenas 73 minutos durante el último semestre con la camiseta de Platense.