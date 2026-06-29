En el arranque de la tercera semana de pretemporada que tiene lugar este lunes en Casa Unión, el plantel que conduce Leonardo Madelón dispone de una cara nueva. En realidad, se trata de un viejo conocido que volverá a vestir la camiseta rojiblanca apenas dos temporadas después de haber sido transferido al fútbol europeo.
Madelón tiene su primer refuerzo: ¡Vuelve Luna Diale!
Tras una negociación relámpago que se resolvió durante el fin de semana, el delantero de 27 años retorna a la Avenida a 2 años de su transferencia al fútbol ruso. Se suma a trabajar desde este lunes a la esperar de cerrar las últimas cuestiones formales. Disputó apenas 73 minutos durante el último semestre con la camiseta de Platense.
La referencia es para Mauro Luna Diale, el delantero formado en las inferiores de Boca Juniors que llegó a Santa Fe a mediados del 2020 y tras brillar durante 4 años con la camiseta rojiblanca se fue transferido al Akhmat Grozny de Premier League de Rusia.
Luego de pasar un año en aquel país, y jugar durante los últimos 12 meses a préstamo en Platense, el futbolista de 27 años regresa al club donde mostró su mejor versión con el objetivo de relanzar su carrera.
A la espera de que se terminen de finiquitar todas las cuestiones legales y administrativas para poder firmar su contrato, Luna Diale recibió este fin de semana la autorización de la entidad rusa que es dueña de su ficha para empezar a entrenarse a las órdenes de Madelón.
Resolución express
Con Unión todavía inhibido en la FIFA, la expectativa del jugador y de su entorno es que los papeles se terminen de completar a tiempo para ser habilitado durante el mes de julio y estar a disposiciòn de Leo para el debut, precisamente ante su ex equipo el próximo viernes 24 de julio.
Tras haber jugado 130 partidos y convertir 19 goles entre 2020 y 2024, la de Mauro Luna Diale fue una de esas transferencias que generó polémica en Unión. Siendo una de las figuras del equipo que por aquel entonces dirigía Kily González, el delantero fue vendido al futbol ruso en una operación que nunca terminó de quedar del todo clara en cuanto a los tiempos y los montos en que se ejecutó.
Volver a ser
Dos años más tarde, Luna Diale regresa a Santa Fe tras haber disputado nada más que 32 partidos en los que convirtió un gol. De ese total, 23 fueron en Europa, donde jugó hasta mediados de 2025. Precisamente por pedido del Kily, el ex Boca regresó a la Argentina para ser refuerzo del flamante campeón Platense, club en el que tampoco tuvo la continuidad ni el rendimiento esperado.
En el segundo semestre del año pasado, todavía con González en el banco, Luna Diale jugó un total de 7 partidos en los que no anotó goles. Ya en 2026 y de la mano de Walter Zunino, el nuevo jugador de Unión solo estuvo en cancha durante 73 minutos (11 en el Apertua y 62 por Copa Argentina), sin tener ni una sola posibilidad de disputar la Copa Libertadores con los de Vicente López.
Tras cerrar sin pena ni gloria su paso por el marrón, y sin intenciones de volver a jugar y a vivir en Chechenia, fue el entorno el del delantero el que acercó el nombe a Santiago Zurbriggen y los dirigentes de Unión.
Analizando la opción, y aprovechando la oportunidad, desde la Avenida dieron el visto bueno y por eso "lunita" volvió este lunes a vestirse de rojiblanco con el objetivo de volver a ser.