Mientras la Primera Nacional atraviesa su receso de mitad de temporada, el rival sabalero, Deportivo Madryn, acelera su puesta a punto con una clara estrategia de mercado y reestructuración interna. El regreso a la competencia ya tiene día y horario confirmado: será el próximo 5 de julio a las 15, cuando reciba a Colón en el estadio Abel Sastre, en el inicio de la segunda rueda.
Madryn espera a Colón con tres refuerzos: Corvalán en la cueva
Vuelve el fútbol de ascenso en una semana y Medrán prepara el viaje más lejano de todos en su zona. El “Mugre” (ex Unión), Leonardo Marinucci y Fernando Bersano, las caras nuevas el equipo de Luis García.
Madryn cambió todo por izquierda
El equipo dirigido por Luis García llega a este tramo con una versión renovada, especialmente en el carril izquierdo, un sector que el cuerpo técnico identificó como prioritario para reforzar. En ese contexto, el club concretó tres incorporaciones que ya trabajan con el plantel y buscan adaptarse rápidamente al esquema de juego.
A la llegada previa de Leonardo Marinucci se sumaron en los últimos días Claudio Corvalán y Fernando Bersano, dos futbolistas con recorrido en el fútbol argentino que aportan alternativas distintas pero complementarias.
Corvalán, con una extensa trayectoria en clubes de primera división, suma experiencia, solidez defensiva y liderazgo, cualidades clave para una etapa decisiva del campeonato.
Por su parte, Bersano ofrece versatilidad, con capacidad para desempeñarse tanto en funciones defensivas como ofensivas sobre la banda izquierda, algo que amplía el abanico táctico del entrenador.
Este proceso de renovación no se limita a las incorporaciones. Durante el receso, la institución también avanzó con varias salidas que permiten reordenar el plantel y liberar cupos.
Algunos jugadores rescindieron sus contratos, mientras que otros dejaron de formar parte de la consideración futbolística, en una decisión que apunta a equilibrar el equipo de cara a la segunda mitad del torneo.
La preparación continuará en los próximos días con la vuelta a los entrenamientos tras una breve pausa. El objetivo inmediato es claro: llegar en óptimas condiciones físicas y futbolísticas al duelo ante Colón, un rival de peso que también aspira a ser protagonista.
Además del trabajo en cancha, el contexto de la categoría anticipa una segunda rueda exigente, con equipos que suelen reforzarse en el mercado de invierno y una tabla que se ajusta en la lucha por el ascenso. En ese escenario, sostener la regularidad y aprovechar la localía serán factores determinantes para las aspiraciones del conjunto chubutense.
Así, con refuerzos ya integrados, cambios en la estructura del plantel y una planificación enfocada en potenciar puntos clave, Deportivo Madryn inicia una nueva etapa con la expectativa de consolidarse como animador del campeonato y traducir la renovación en resultados concretos dentro del campo de juego.
El Aurinegro aprovechó el parate para meterse de lleno en una mini pretemporada que combina trabajo físico en la playa con doble turno de pelota en el estadio. Luis García, entrenador del equipo, dialogó con Jornada Radio y repasó todo lo que está ocurriendo en el club: los refuerzos, las bajas, el análisis del último partido ante Los Andes y lo que viene con Colón.
El técnico explicó el objetivo de estos días de trabajo intenso. "Buscábamos reajustar en este parate, poder cargar los niveles de fuerza e ir ganando con los doble turnos la idea futbolística y ganarle al tiempo en esta maratón que es jugar fin de semana tras fin de semana", detalló García.
En materia de incorporaciones, el club ya tiene tres refuerzos confirmados y trabaja en un cuarto. Claudio Corvalán llega desde Unión de Santa Fe con experiencia en Quilmes, Arsenal, Racing y Newell's, y García fue claro sobre el rol que tendrá.
"Trajimos a Claudio para que juegue de central zurdo, con la experiencia que tiene en su carrera. El plantel estaba desbalanceado con tres centrales derechos y necesitábamos esa variante".
Fernando Bersano, surgido en Talleres con pasos por Deportivo Morón, Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, llega para fortalecer el carril izquierdo con versatilidad para jugar de lateral, volante o extremo.
Otro de los refuerzos es Leonardo Marinucci, un viejo conocido del club que afronta su segundo ciclo en el Aurinegro tras llegar desde Chaco For Ever. García y Marinucci se conocen de su paso compartido en Atlanta durante 2024 y el DT tiene claro cómo lo va a utilizar:
"A Leo no lo veo de carrilero. Sí de volante, ese famoso número 8, de extremo o de media punta como ha jugado en Chaco o acá en Madryn. Variantes que nos puede dar en esa línea de ataque; para mí cumple una función más ofensiva que defensiva."
El cuarto cupo todavía no está cerrado pero García anticipó que hay dos o tres nombres arriba de la mesa y que en los próximos días habrá novedades.
El técnico también se refirió a lo que aportarán los nuevos al grupo más allá de lo futbolístico. "Al traer tres futbolistas zurdos vamos a fortalecer la banda izquierda.
"No porque sea Colón tenemos que..."
Son jugadores que vienen de jugar en Primera División, saben lo que es el ascenso, han peleado campeonatos. Tienen que ser un complemento para el grupo que ya estaba y reforzar en todos los aspectos, en lo deportivo y en lo extra futbolístico también", subrayó.
La semana previa al parate también trajo bajas. Rodrigo Ayala, Nicolás Barrientos y Mauricio Cuero rescindirán sus contratos, Pío Bonacci tampoco seguirá en la consideración del cuerpo técnico y Facundo Ospitaleche ya había sido el primero en dejar el club.
García reconoció que fue una semana compleja: "Dejamos a seis compañeros que no entrenaron, llegamos con lo justo al partido con bajas. Uno no quiere que un grupo se rompa y había compañeros que estaban dejando la institución y nunca es grato", admitió el entrenador.
El próximo rival, Colón, también fue parte de la charla. García no le bajó el precio al encuentro pero tampoco cayó en la trampa de sobredimensionarlo.
"Para nosotros es un desafío maravilloso, queremos competir contra los mejores. Pero todos los rivales tienen que tener el mismo valor; no porque sea Colón tenemos que correr el doble. Tenemos una posibilidad maravillosa de escalar posiciones y que en el arranque de este ciclo tengamos 7 de 9 posibles puede ser muy bueno para el año", señaló.
El cierre de la charla fue personal. García habló de su llegada a Puerto Madryn con palabras que reflejan el vínculo que ya construyó con el club.
"Estoy muy feliz, con un club ordenado, familiar. Sentí que quería tener este paso en mi carrera", dijo.
"Cuando me llamó Ricardo le dije que sí automáticamente, sin pensar en lo económico. Me había quedado con ganas de vivir esta experiencia, la ciudad me gustó mucho y es un lujo trabajar acá", cerró García, quien ya piensa en Colón y en una segunda rueda que arranca el primer fin de semana de julio en el Abel Sastre.