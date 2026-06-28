El ex Unión enfrenta al Sabalero el domingo que viene

Madryn espera a Colón con tres refuerzos: Corvalán en la cueva

Vuelve el fútbol de ascenso en una semana y Medrán prepara el viaje más lejano de todos en su zona. El “Mugre” (ex Unión), Leonardo Marinucci y Fernando Bersano, las caras nuevas el equipo de Luis García.