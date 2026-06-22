Llegó el primero

Franco García está en Santa Fe: pasó la revisión médica y se suma a las prácticas en el Predio

El extremo que viene de Newell’s arribó a la ciudad para someterse a los exámenes médicos y firmar su contrato a préstamo por 18 meses con la institución sabalera. Viene de jugar 8 partidos y meter un gol con el rojinegro rosarino. Ya había estado cerca de Colón en el mercado de pases de enero. “Vengo a aportar en una categoría que conozco”, aseguró.