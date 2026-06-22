Luego de cerrarse durante el fin de semana los últimos detalles para su contratación, en la tarde de este lunes llegó a la ciudad de Santa Fe el primero de los refuerzos que suma Colón de cara a la segunda mitad de la temporada de la Primera Nacional.
Franco García está en Santa Fe: pasó la revisión médica y se suma a las prácticas en el Predio
El extremo que viene de Newell’s arribó a la ciudad para someterse a los exámenes médicos y firmar su contrato a préstamo por 18 meses con la institución sabalera. Viene de jugar 8 partidos y meter un gol con el rojinegro rosarino. Ya había estado cerca de Colón en el mercado de pases de enero. “Vengo a aportar en una categoría que conozco”, aseguró.
La referencia es para Franco “Wachi” García, el volante y/o extremo por la derecha que surgió de Racing de Córdoba, brilló en la temporada pasada con la camiseta de San Martín de Tucumán y viene de jugar en el primer semestre del año en Newell’s Old Boys de Rosario.
Sonó en enero, llegó en junio
Si bien había estado en carpeta en la ventana de transferencias de principios de este 2026, la oportunidad de jugar en Primera con la lepra resultó irresistible para García, que en ese momento optó por mudar su fútbol a Rosario.
Hoy, 6 meses más tarde, la falta de continuidad en el equipo de Kudelka y alguna diferencias en la cuestión contractual con su ex club hicieron que el futbolista de 29 años rescinda su vínculo y pueda concretar su arribo al equipo que conduce Ezequiel Medrán.
Este lunes, luego de someterse a los estudios médicos y antes de ponerse a las órdenes del cuerpo técnico desde este martes en el Predio 4 de Junio, García dialogó con los medios santafesinos y compartió sus sensaciones por este nuevo paso en su carrera deportiva.
"Colón es un club grandísimo"
En primera instancia, el “Wachi” comentó: “Colón es un club grande, grandísimo, con mucha historia. Vengo a aportar mi granito de arena. Seguramente hay una competencia muy linda y muy sana. Eso ayuda también a afrontar los partidos de la mejor manera”.
En sus primeras palabras como jugador de Colón, García se definió como un volante capaz de desnivelar por las bandas, y agregó: “Soy de jugar por derecha o por izquierda, soy muy vertical y me caracterizo como un jugador rápido. En el mano a mano me encanta el uno versus uno, tengo llegada de gol y ojalá que pueda aportar lo mejor al equipo”.
En otro tramo de la charla, el ex jugador de Newell’s analizó desde su experiencia la Primera Nacional y explicó que “es un torneo largo y durísimo, donde muchas veces los partidos se hacen muy friccionados y físicos”.
Finalmente y consultado sobre la decisión de venir a jugar a Colón, García reveló: “Necesitaba otro desafío, hablé con mi representante y mi motivación estaba en Colón. Vengo a aportar en una categoría que conozco”.