Fue confirmado como DT de reserva

El premio a un eterno formador en Colón: el “Chueco” Robledo

Debe ser, junto a “Manolo” Porpato y el “Colo” Lavini, los personajes sabaleros con más permanencia y pertenencia en el club. Desde el ‘94, antes del ascenso, pasó por todos los lugares del fútbol de Colón.