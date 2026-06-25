Medrán ya enfoca en el Deportivo Madryn

Colón entre Eggel, Botta, el “Sultán” y la salida de Castro

El “Wachi” García es el primer refuerzo que se suma a la plantilla sabalera para este segundo semestre que es determinante para volver a Primera. Si se logra la rescisión del ex Chicago, la tesorería gana aire.