Concretado el primero de los cuatro refuerzos, que es el “Wachi” García que viene de Primera División (cinco partidos y un bonito gol con la camiseta de Newell’s Old Boys de Rosario), Colón sabe que le quedan tres cupos y un puñado de días hasta el jueves 2 de julio a la medianoche.
Colón entre Eggel, Botta, el “Sultán” y la salida de Castro
El “Wachi” García es el primer refuerzo que se suma a la plantilla sabalera para este segundo semestre que es determinante para volver a Primera. Si se logra la rescisión del ex Chicago, la tesorería gana aire.
Libro de Pases: cierre el 2 de julio
Sin actividad y con receso sin juego este fin de semana, el plantel sabalero que conduce Ezequiel Medrán se enfoca en lo que será un partido bravo en el sur del país, contra el Deportivo Madryn que se reforzó pensando en mejorar. El “Negro” jugará en Madryn el domingo 5 de julio.
¿Cómo sigue ahora el mercado de invierno de Colón de la mano de Diego Colotto y con las necesidades que expresó Ezequiel Medrán en el vestuario de Chaco For Ever?. "Hay claridad de que tenemos que reforzarnos.
A comienzos de año hicimos una reconstrucción importante del plantel y, como sucede siempre, hubo aciertos y errores. Ahora tenemos que identificar dónde necesita potenciarse Colón", expresó el DT al cerrar la primera rueda.
"Hay una ciudad ilusionada y nosotros sentimos que estamos en deuda. Sabemos que hacemos un gran trabajo y que hay compromiso, pero también que tenemos falencias que debemos identificar y corregir", fue otra de sus frases.
Si bien se habla del sector defensivo (un lateral izquierdo que pueda también jugar de central), el análisis se bifurca con dos realidades: 1) Está muy solo y no tiene socios Ignacio Lago, lejos el mejor; 2) Le falta gol al equipo en los metros finales de la cancha.
Tres "pesos pesados" en el radar
Todos los nombres que surgieron aparecer en el radar de Colón: Marcelo Eggel, la figura de Maipú de Mendoza; el “Sultán” Herrera, goleador histórico de Riestra; Rubén Botta, ex sabalero, hoy con poco rodaje en Defensa y Justicia.
Por cualquiera de los tres hay que hacer “un esfuerzo enorme”. En el caso de Marcelo Eggel, para comprar una parte del pase que es lo que exige Maipú; en cuanto a Herrera y Botta para poder pagar en el ascenso salarios altos de Primera División.
“La verdad no hablé nada. Siempre tuve la cabeza acá en Maipú y después veremos qué pasa en un futuro, si me tengo que quedar o ir. Si me voy, será porque nos conviene a todas las partes. Sino acá estoy muy bien.
“Esta semana se resolverá el tema, así ya le damos un corte definitivo. Veremos”, expresó el mismo Eggel hace algunas horas en su tierra mendocina. Además de Colón, lo quieren Godoy Cruz, Platense y dos clubes de Chile.
En cuanto a Rubén Botta, es viejo conocido y hoy no tiene demasiados minutos en Defensa, pero el salario es muy alto. Lo propio pasa con el “Sultán” Herrera, que es el goleador histórico de Riestra, donde le quedan los últimos seis meses de contrato.
“La única manera que Herrera vaya a Colón es que Riestra le siga pagando una parte del salario”, dicen en el entorno del “9”. De todos modos, las charlas existen y se está negociando. No está ni “muy avanzado” ni tampoco “descartado”.
A la hora de poder hacer un esfuerzo por estos tres nombres importantes y pesados, Colón generaría en las próximas horas un oxígeno clave con la rescisión del contrato de Facundo Castro, jugador que es tenido en cuenta por Ezequiel Medrán.
El ex “9” de Melgar de Perú tiene ofertas de Chicago, Quilmes y Chacarita, pero su contrato con Colón está firmado hasta diciembre: es mucho tiempo para pagarle el sueldo a alguien que no juega.
Después de dialogar con Colotto y los dirigentes, el propio Facundo Castro abrió la puerta de salida: pide cobrar dos meses y una “prima” que le firmó la gestión anterior cuando lo trajo desde Perú al ascenso.
El salario de Facundo Castro es (desde antes que asuma la actual directiva con José Alonso a la cabeza) uno de los más altos de la plantilla sabalera, por lo que en caso de llegarse a un acuerdo, el presupuesto sabalero tendría una liberación para poder ir por los futbolistas antes mencionados. O bien por los otros tres refuerzos que necesita Ezequiel Medrán.