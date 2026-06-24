Le marcaron 14 goles en 18 partidos a Colón en este primera rueda y el arquero Matías Budiño, que fue uno de los primeros que llegó para darle forma al llamado “Nuevo Colón 2026”, no fue responsable directo de ninguno de ellos. Es más, como él mismo lo va a reconocer en esta charla con ADN Gol (FM 96.7), su rendimiento fue de menor a mayor.
Medrán sin doble mensaje: “Nos pide Colón protagonista de local y visitante”
Fue de menor a mayor pero terminó transmitiendo lo que Coló fue a buscar: un arquero serio, seguro y competitivo. Dice que se terminaron las excusas y que hay que ascender.
El arco está bien custodiado
Colón, como todo equipo, puede tener cuestiones a mejorar y perfeccionar, incluso reforzar en este mercado de invierno, pero nadie puede mirar los tres caños. Porque allí, tanto Colotto como Medrán, encontraron soluciones con Matías Budiño.
“Dejamos unos puntos en el camino y más que nada de local en estas últimas fechas, creo que eso es lo que nos puso en la cuarta posición. Por ejemplo, se me viene a la memoria el partido con Ferro acá en Santa Fe”, reconoce el arquero que llegó a préstamo desde Estudiantes de Caseros a principio de temporada.
“Hicimos mucho mérito para ganar ese partido con Ferro… el otro día con Chaco creo que no le encontramos la vuelta al partido...son esos partidos donde los rivales se nos meten atrás”, dice el “1” de Colón.
A propósito de ese gol que Chaco For Ever le marca a Colón en Resistencia, Budiño fue consultado por la posición y la cantidad de jugadores (defensores propios y atacantes rivales) que le ensuciaban la visión. ¿No debió gritar para sacarlos unos metros más adelante de su posición?.
Con mucha honestidad y humildad, Matías Budiño explica: “Estaba viendo jugadas similares en el Mundial, cuando puede ver los partidos. El otro día, sin ir más lejos, la que saca Dibu al costado. Yo lo que pienso, porque al gol lo vimos ahí mismo en el vestuario, es que sin pasaba nada la pelota me caía a mí, a las manos. Pasa que Mauro (Peinipil) intentó sacarla con la cabeza y la clavó en un ángulo…Así, terminamos perdiendo un partido increíble”.
En cuanto a su interesante rendimiento individual bajo los tres caños sabaleros, Matías Budiño reveló que “el partido con All Boys creo que fue determinante para mí, porque empecé a sentirme importante y a sentirme con mucha más confianza”.
“Yo creo que me he mostrado más sólido en estas últimas fechas. Después, cuando me tocó intervenir, creo que lo hice de buena manera. Y cuando el equipo me necesitó, pude responder”, aseguró el dueño indiscutido del arco de Colón.
Colón acumula 29 puntos, está cuarto y lo separan cinco unidades de los dos líderes: el Deportivo Morón y Ferro Carril Oeste. De esos 29 puntos, el Sabalero sumó 19 de local (70.37 de efectividad) y 10 de visitante (37.04 por ciento).
¿Qué le pasa al Colón de visitante que no es igual ni se parece al Colón de local?: “Tenemos que dejar, no sé si son excusas, pero sí esos dichos como “sí bueno, la cancha, que voy es visitante...etc.”...La verdad es que hay que dejarlos de lado. En esta segunda ronda tiene que ser así…tienen que ser todas finales para Colón”.
Muchos apuntan sus dardos, cuando se analiza al Colón fuerte de local y el contraste débil de visitante a la figura del entrenador sabalero, Ezequiel Medrán.
Sin embargo, de manera contundente, el arquero Matías Budiño despeja las dudas a favor del entrenador. O sea, no existe un planteo en Santa Fe y otro afuera, a pesar de lo que se ve. “La palabra de Medrán es muy clara, tanto de local como visitante...nosotros tenemos que ser protagonistas del partido. Lo que pide es un Colón protagonista en cualquier cancha"
La banca al DT y la emoción por la gente
Ya hace medio año que Matías Budiño llegó a Santa Fe como refuerzo de Colón. Está adaptado a la ciudad y al club. Por eso reflexiona en cuanto a la relación del equipo con la gente.
“El equipo puede jugar bien, puede jugar mejor de lo que juega… pero la gente te quiere ver ganar...ya sea tirándola para arriba o haciendo paredes…¡A nadie le va a importar, si vos lograste el ascenso, si jugaste 20 fechas bien...¡Ganando se llega al final del objetivo!”, asegura el golero.
En el final de la entrevista cuenta que le tocó presenciar las miles y miles de almas que llegaron a la sede social sabalera para festejar el cumpleaños de Colón. “A mí todavía me cuesta caer, me emociona a veces todavía llegar a la cancha y ver toda la gente que alienta a Colón…Por eso digo que este club no se puede permitir estar otro año en esta categoría y por la magnitud que tiene Colón”.