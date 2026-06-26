Entre las múltiples novedades que se generaron en Colón entre los últimos días del 2025 y la llegada de este 2026, se destacó la renovación integral de la estructura de trabajo en materia del fútbol amateur.
Alejandro Russo deja de ser el DT de la reserva de Colón: asume Miguel Robledo
En una decisión tomada de manera conjunta por la directiva sabalera y el director deportivo Diego Colotto, el experimentado entrenador que llegó a Santa Fe a principios de este año dejará de conducir al equipo de la Copa Proyección para abocarse exclusivamente al manejo de toda la estructura del fútbol juvenil. En su lugar estará el “Chueco”, quien comienza a trabajar el próximo lunes en el Predio.
Por decisión del flamante presidente José Alonso y con el apoyo del secretario deportivo Diego Colotto, se decidió cambiar de aire en el trabajo con los juveniles y por eso se conformó un equipo de trabajo renovado casi en un 100% con el objetivo de elevar el nivel tanto en la captación como en la formación de los jugadores de inferiores.
Dentro de ese esquema, uno de los profesionales que arribó a Santa Fe fue Alejandro Russo, un técnico y formador con dilatada trayectoria surgido de la escuela pincharrata pero con vasta experiencia en el fútbol argentino.
Si bien en un principio se informó que Russo llegaba a Santa Fe para asumir el rol de coordinador de las divisiones inferiores rojinegras, ya entrado el mes de enero se supo que además asumiría el desafío de reemplazar a Martín Minella como entrenador del equipo de Reserva que encaraba una nueva temporada en la Copa Proyección de la Liga Profesional.
Cambio de rumbo
Este viernes, a poco menos de 6 meses de tomarse esa determinación, desde la dirigencia sabalera y con la anuencia del propio Colotto, se tomó una importante y sorpresiva determinación que involucra directamente a Russo y su rol en el trabajo cotidiano con las inferiores de Colón.
Si bien no se hizo oficial, la determinación tomada por Alonso y compañía fue la de desplazar al ex Estudiantes del cargo de DT de la reserva para que ocupe solamente el cargo de coordinador del fútbol amateur en el Predio 4 de Junio.
Robledo, el sucesor
Asimismo, quedó designado el nuevo técnico del equipo que jugará el Clausura de la Copa Proyección en el segundo semestre de la temporada. El elegido es Miguel “Chueco” Robledo, otro apellido de dilatada y comprobada trayectoria en el fútbol juvenil en Colón y en toda la zona de influencia.
Desde el próximo lunes, el ex DT de Universidad entre tantos otros equipos de la Liga Santafesina se hará cargo del plantel que retomará los entrenamientos tras un par de semanas de descanso luego de finalizar el Apertura.
El desafío para Robledo, junto al mismo cuerpo técnico que trabajaba con Russo, pasará por mejorar los números de un Colón que en el primer torneo del año terminó en el 15° lugar de la Zona B, con 18 puntos en igual cantidad de presentaciones.
Además del cambio de mando en el banco de suplentes, la idea de la dirigencia rojinegra pasa por renovar buena parte del grupo de jugadores que entrenan y compiten en la divisional, dándole lugar a futbolistas más jóvenes que vienen pidiendo pista desde las inferiores de AFA.
En este camino, también es decisión tomada la de dar a préstamo a varios futbolistas que rondan los 20 años, en algunos casos con experiencia en la Primera División y con contrato profesional para que puedan sumar rodaje y experiencia en otros equipos.