Sigue como coordinador de inferiores

Alejandro Russo deja de ser el DT de la reserva de Colón: asume Miguel Robledo

En una decisión tomada de manera conjunta por la directiva sabalera y el director deportivo Diego Colotto, el experimentado entrenador que llegó a Santa Fe a principios de este año dejará de conducir al equipo de la Copa Proyección para abocarse exclusivamente al manejo de toda la estructura del fútbol juvenil. En su lugar estará el “Chueco”, quien comienza a trabajar el próximo lunes en el Predio.