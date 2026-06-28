El fútbol argentino no sabe de distancias, pero sí de promesas, sacrificios y ese amor incondicional que estalla en el pecho de cada uno de los que lleva con orgullo la camiseta celeste y blanca, máxime estando tan lejos de la patria y de la familia, que es justamente el momento en el que afloran esas emociones que no se contienen cada vez que el equipo convoca a la cita.
El hincha de Unión que vino a Dallas para viralizar sus canciones para Messi
Con el alma en la tribuna y el corazón en la mano, un tatengue unió fuerzas con tres amigos para lanzar dos himnos de puro sentimiento argentino
El "Negrito" Villalba, un apasionado hincha de Unión, transformó ese sentimiento en arte y viajó desde la capital santafesina con una valija cargada de ritmo, ilusión y dos canciones nacidas desde lo más profundo del alma popular. ¿El objetivo? Hacérselas llegar a Lionel Messi y a la selección nacional, tratando de que esos temas se viralicen.
En esta travesía de pura mística, no estuvo solo. Lo hizo con dos amigos del interior, ambos pilarenses, uno fiel seguidor de Atlético Pilar y el otro de Atlético de Rafaela. Pero además, también lo acompañó un santafesino, Nicolás Vernetti. Todos coincidieron en algo: “Es difícil ponerle palabras a todo lo que se siente en esta fiesta y lo que genera este equipo con Messi”, le contaron al enviado de El Litoral.
Juntos, fundieron los colores de sus amores en el celeste y blanco, pusieron sus voces a disposición y comenzaron a cantar con un meta clara: hacer que los temas se viralicen en las redes y que resuenen en cada rincón del país
Las composiciones de Villalba son un reflejo exacto del ADN del hincha argentino: dejar la vida, el trabajo y los afectos con tal de alentar en cualquier rincón del planeta.
Canciones a puro sentimiento
La primera de sus obras clama por la eternidad del capitán y el deseo de seguir bordando gloria, con la música del tema “Motivos” de Abel Pintos: “He dejado tantas cosas, por poder estar ahí, a mi no me importa nada si te sigo hasta morir, los kilómetros que hicimos, de seguirte a otro país, alentarte en cualquier cancha es lo que me hace feliz… Vamos, ponga huevo selección, te queremos ver campeón, queremos la cuarta estrella. Y que Leo no nos deje más, que no deje de jugar, que juegue la vida entera", es la emocionante letra de este santafesino que conjugó muchas cosas, pero sobre todo, dio rienda suelta a ese sentimiento incondicional y tan difícil de explicar. Solo se siente.
La segunda, con ese particular ritmo ensordecedor de cancha, apela a la identidad popular, la memoria de las Malvinas y el folclore rioplatense frente a los clásicos rivales. Para quienes peinan canas, estaba faltando “el lado B del single”. Y acá va: "Soy argentino de la birra y del fernet, de las Malvinas y de los dos más grandes 10, dejé a mi vieja, a mi laburo y a mi mujer, porque a esta copa la venimos a defender, vamos argentina hoy te vengo a ver, con esta hinchada no podés perder, somos la fiesta somos el carnaval y los brazucas se quieren matar".
Historias como la del "Negrito" Villalba y sus amigos demuestran que, cuando juega la selección, las fronteras se borran, las camisetas de los clubes se vuelven un abrazo y el sueño de todo un país se convierte en un solo grito sagrado que busca inundar las pantallas de la Argentina. Ah… Y que los santafesinos tenemos esa sangre futbolera que nos lleva a hacernos notar en todas partes… Adentro y afuera de la cancha.