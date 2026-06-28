Salía del Hard Rock de Miami en compañía de Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol y de Gianni Infantino, el presidente de la Fifa. Nery Pumpido se codea desde hace un tiempo en ese nivel y ya le había confesado al enviado de El Litoral a Dallas que no iba a estar en el partido de Argentina, “porque nos toca ver Colombia-Portugal”, al que calificó como “el mejor partido del torneo”, a pesar del 0 a 0. Se quejó del calor (“así me dicen que va a estar durante toda la semana”) y también habló del Hard Rock (“es un hermoso estadio pero más chico que otros; es una pena, porque el partido de Argentina es para meter 70 u 80 mil personas y acá no entra esa cantidad”), señaló el santafesino, que cada vez que puede, le obsequia una camiseta de Unión a alguna de las leyendas que han llegado a Estados Unidos para presenciar el Mundial.
Pumpido, crítico: “Hay que pensar a futuro porque el juego es monótono”
El santafesino campeón del mundo habló como alto dirigente de la Conmebol y dijo que “todos juegan igual, a dos toques y mucho para atrás. La gente se aploma de ver los partidos”, señaló.
La comunicación telefónica unió al enviado de El Litoral –en ese momento en el AT&T de Dallas- con Nery Pumpido y los colegas de Sol Play en Santa Fe. Y Nery fue tajante cuando lo consultamos por el nivel de juego que está viendo en este Mundial.
“Nos faltaba Colombia y por eso vinimos a ver este partido con Portugal y ya cumplimos con todos. Tenemos que pensar a futuro, hay que formar jugadores distintos, que desequilibren, encaren y vayan para adelante. El juego es muy monótono, no me está gustando el Mundial y creo que hoy –por el partido de Colombia-Portugal- vimos lo mejor, a pesar del 0 a 0”, dijo el campeón del mundo, que este lunes festejará los 40 años de aquel épico logro en tierras aztecas en 1986.
“La gente se aploma, se aburre en las canchas, todos juegan igual, te repito que veo un juego monótono”, agregó Nery. “Hay que cambiar porque así no viene bien la cosa”, señaló un Pumpido que ha visto muchos partidos, yendo y viniendo a través de la amplia geografía norteamericana y combinando también con Canadá y México, los otros países organizadores del Mundial.
“Miren el partido Colombia-Portugal, que fue el mejor de todos. He visto otros partidos en los que se juega mucho para atrás, a dos toques y no aparecen situaciones de gol. Todos juegan igual”, señaló el ex arquero y entrenador de Unión, hoy una de las principalísimas figuras dirigenciales del fútbol sudamericano (y también mundial). Y fue más allá: “Estuve en Brasil-Escocia y les puedo asegurar de que si no estaban los arqueros, era exactamente lo mismo”, concluyó el santafesino, quien este lunes estará viendo el partido de Alemania con Paraguay por diecisiesavos de final, aunque el viernes seguramente no faltará a la cita en el Hard Rock para estar en el partido de Argentina.