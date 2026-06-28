Un triunfo al trotecito

Argentina no necesitó forzar la máquina

Dos tiros libres (uno de Lo Celso y el otro de Messi) y un penal de Lautaro Martínez, le dieron al equipo de Scaloni una nueva victoria sin asumir riesgos. El “10” jugó poco más de media hora y convirtió su sexto gol en el torneo y el 19 en mundiales. Ahora, se viene la “locura de Miami” con invasión argentina para esperar el encuentro con Cabo Verde del viernes.