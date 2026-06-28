La actividad vuelve para la Selección Argentina en el Mundial 2026. Después de las victorias sobre Argelia y Austria, el equipo de Lionel Scaloni afronta el cierre del Grupo J con el objetivo de mantener el puntaje ideal y llegar de la mejor manera al inicio de la fase eliminatoria.
Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania; la previa y toda la información minuto a minutos
La Selección Argentina disputará este sábado su último partido del Grupo J frente a Jordania con la clasificación y el primer puesto ya asegurados. La Scaloneta buscará cerrar una fase de grupos perfecta antes de los dieciseisavos de final.
Con el primer puesto ya asegurado, el cuerpo técnico aprovechará el encuentro para realizar varias rotaciones y administrar cargas. Lionel Messi comenzará el partido en el banco de suplentes y Argentina ya conoce que su rival en los dieciseisavos de final será Cabo Verde.
La información minuto a minuto
Dallas ya adoptó a la Selección y a los santafesinos
Las voces santafesinas en la previa de Argentina vs Jordania
Enrique Cruz recorrió la previa de Argentina-Jordania y encontró decenas de santafesinos en las tribunas. Emigrantes, mochileros y grupos de amigos comparten un mismo sueño: acompañar a la Scaloneta en el Mundial.Continuar leyendo →
¿Messi rompe otro récord aunque juegue menos minutos?
Lionel Messi comenzará el partido en el banco, pero si convierte ante Jordania alcanzará seis goles en este Mundial. Con un doblete igualará los siete tantos que marcó el húngaro Sándor Kocsis en la fase de grupos de Suiza 1954, una marca que lleva más de 70 años vigente.
Un partido especial para Giuliano Simeone
El hijo del "Cholo" volverá a ser titular y tendrá una nueva oportunidad para consolidarse como una de las alternativas ofensivas de Scaloni. Su despliegue por la banda fue una de las apuestas del entrenador para este cierre de grupo.
Lautaro busca romper la sequía
El delantero del Inter será nuevamente titular y tendrá una buena oportunidad para reencontrarse con el gol. En un equipo con varias modificaciones, el "Toro" será una de las principales referencias ofensivas junto a Julián Álvarez.
El Mundial estrena los dieciseisavos y Argentina ya tiene rival
Pase lo que pase ante Jordania, la Selección ya sabe que jugará los dieciseisavos de final frente a Cabo Verde. Será el primer partido de eliminación directa en la historia de los Mundiales con el nuevo formato de 48 selecciones.
Messi puede seguir agrandando su leyenda
Aunque arrancará entre los suplentes, Lionel Messi llega como máximo goleador del Mundial con cinco tantos. Si ingresa y convierte, ampliará su ventaja en la tabla de artilleros y seguirá estirando su récord como máximo goleador de la historia de los Mundiales entre los futbolistas argentinos.
Un árbitro con experiencia internacional
El encuentro será dirigido por el rumano István Kovács, uno de los árbitros europeos con mayor presencia en competencias FIFA y UEFA durante los últimos años. Será su primera vez impartiendo justicia en un partido de la Selección Argentina durante este Mundial.
La probable formación argentina
La formación que ensayó Scaloni en la previa tiene a Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso; Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Sería el debut mundialista de Senesi y de Lo Celso en esta Copa del Mundo.
Scaloni mete mano y preserva a Messi
Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi comenzará el partido en el banco de suplentes. El entrenador optará por una amplia rotación para administrar cargas y darles minutos a futbolistas que todavía tuvieron poca participación en el Mundial. El capitán podría sumar minutos durante el complemento.
Argentina busca cerrar el grupo con puntaje ideal
La Selección Argentina enfrenta a Jordania desde las 23 en el AT&T Stadium de Dallas, por la tercera fecha del Grupo J. Con la clasificación y el primer puesto asegurados, el equipo de Lionel Scaloni intentará completar una fase de grupos perfecta antes de los dieciseisavos de final frente a Cabo Verde.