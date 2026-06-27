La República Democrática del Congo protagonizó una de las grandes historias de la fase de grupos del Mundial 2026. En Atlanta derrotó 3 a 1 a Uzbekistán tras comenzar en desventaja y logró la clasificación a los dieciseisavos de final como el mejor tercero del certamen.
Histórico: RD Congo remontó ante Uzbekistán y avanzó como el mejor tercero a los 16avos
El seleccionado africano perdía en Atlanta, reaccionó con tres goles en el segundo tiempo y consiguió una clasificación histórica a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ahora enfrentará a Inglaterra.
El conjunto africano cerró el Grupo K con cuatro puntos y una diferencia de gol de +1, suficiente para superar a Suecia entre los terceros y meterse en la fase eliminatoria en apenas su segunda participación mundialista.
Una remontada en diez minutos
El encuentro comenzó cuesta arriba para RD Congo. Eldor Shomurodov abrió el marcador para Uzbekistán a los nueve minutos del primer tiempo y complicó las aspiraciones del conjunto dirigido por Sébastien Desabre.
Sin embargo, la reacción llegó en el complemento. Yoane Wissa igualó de penal a los 22 minutos y, diez minutos después, Fiston Kalala Mayele dio vuelta el resultado para desatar el festejo africano.
Wissa selló la clasificación
Cuando Uzbekistán buscaba el empate en el cierre del partido, RD Congo encontró espacios y liquidó la historia. Wissa marcó su segundo gol de la noche en tiempo de descuento para establecer el 3-1 definitivo.
El triunfo confirmó la eliminación de Uzbekistán, que cerró su primera experiencia mundialista sin puntos, mientras que RD Congo avanzó a los 16avos con una actuación que quedará en la historia del fútbol de ese país.
Se viene Inglaterra
Con el boleto asegurado, el seleccionado africano ya conoce a su próximo rival. En la siguiente instancia se enfrentará a Inglaterra, que terminó como líder del Grupo L tras vencer a Panamá en la última fecha.
El cruce por los dieciseisavos de final se disputará el miércoles 1° de julio en el Atlanta Stadium, donde RD Congo buscará extender la campaña más importante de su historia en una Copa del Mundo.