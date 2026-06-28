Grupo L

Inglaterra se sacó de encima a Panamá, ganó la zona y podría ser rival de Argentina en semifinales

Con goles de Bellingham y Harry Kane en el complemento, el elenco europeo superó a los centroamericanos y avanzaron como líderes a la segunda fase de la Copa del Mundo. Los de Tuchel chocarán ahora con RD Congo el miércoles a las 13.