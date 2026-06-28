#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Grupo L

Croacia venció 2-1 a Ghana, le arrebató el segundo puesto y chocará con Portugal

El equipo de Luka Modric derrotó a los africanos y quedó como escolta de Inglaterra en la zona. El jueves desde las 20 se medirán con los de CR7 por un lugar en octavos. Los ghaneses fueron uno de los mejores terceros y ser verán las caras con Colombia el viernes a partir de las 22.

Los croatas ganaron y avanzaron.Los croatas ganaron y avanzaron.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Croacia venció 2-1 a Ghana y le arrebató el segundo puesto del Grupo L del Mundial 2026, en el encuentro que se disputo en el esatdio Lincoln Financial Field (Philadelphia, Estados Unidos).

Los goles fueron de Petar Sucic a los 31 del primer tiempo y Nikola Vlašić a los 38 del complemento, mientras que el empate parcial había llegado a los 28 de la segunda parte por parte de Derrick Luckassen.

Ventaja croata

En un partido que comenzó con poca agresividad y con especulaciones de un empate ya que a ambos le servía, Croacia tomo la lanza y no se quedó conforme con el tercer puesto que le tocaría en caso de la igualdad.

A los 16 minutos Vlašić tuvo una de las más claras con un disparo cruzado que termino pegando en el palo derecho del arquero ghanés, Benjamin Asare.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - Croatia v Ghana - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 27, 2026 Croatia's Nikola Vlasic celebrates scoring their second goal with Josip Stanisic and Martin Baturina REUTERS/Pilar Olivares TPX IMAGES OF THE DAYCroacia sumó 6 puntos en la primera fase y chocará con Portugal.

Pasaban los minutos y Croacia seguía con los ataques con buenas combinaciones en transición y finalmente a los 30 del primer tiempo un remate rasante bien ajustado de nuevo al palo derecho de Asare, por parte de Sucic abre el marcador para los croatas.

Mirá tambiénColombia empató con Portugal, ganó el grupo K y podría ser rival de Argentina en cuartos de final

Sufrió pero ganó

En el complemento Senegal se despertó y empezó a llegar con más frecuencia al área croata, pero sin tanta claridad en las definiciones.

Hasta que desde un tiro libre ejecutado por Ernest Nuamah y Derrick Luckassen empujando la pelota llegó la igualdad que dejaba a los africanos en el segundo puesto parcialmente.

El partido contenía la tensión típica de una definición, que se cortó gracias al gol de Vlašić con la cabeza tras un centro tirado desde un córner como con un guante por parte de Luka Modric.

Mirá tambiénHistórico: RD Congo remontó ante Uzbekistán y avanzó como el mejor tercero a los 16avos

Finalmente, el partido se terminó con el resultado a favor de Croacia 2-1 ante Ghana, donde se clasificó como segundo con 5 puntos del Grupo L, por debajo de Inglaterra con 7 unidades.

De esta manera los croatas buscarán un lugar en octavos de final nada menos que ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. El encuentro se disputará el jueves 2 de julio a las 20:00, en el Toronto Stadium en Canadá. Los africanos, por su parte, quedaron como uno de los mejores terceros y enfrentarán el viernes a Colombia en la instancia de 16vos.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - Croatia v Ghana - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 27, 2026 General view as Ghana team members look dejected after the match REUTERS/Pilar OlivaresGhana será el rival de Colombia en 16vos de final.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
FIFA
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Portugal
Colombia
Estados Unidos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro