Grupo L

Croacia venció 2-1 a Ghana, le arrebató el segundo puesto y chocará con Portugal

El equipo de Luka Modric derrotó a los africanos y quedó como escolta de Inglaterra en la zona. El jueves desde las 20 se medirán con los de CR7 por un lugar en octavos. Los ghaneses fueron uno de los mejores terceros y ser verán las caras con Colombia el viernes a partir de las 22.