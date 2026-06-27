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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
En Miami

Colombia empató con Portugal, ganó el grupo K y podría ser rival de Argentina en cuartos de final

Los de Néstor Lorenzo y el equipo de Cristiano Ronaldo no se sacaron diferencias en un entretenido partido por la tercera fecha de la fase de grupos. Los cafeteros jugarán el viernes contra Ghana, mientras que los lusos chocarán contra Croacia el jueves desde las 20.

Colombia jugará con Ghana, Portugal con Croacia en 16vos.Colombia jugará con Ghana, Portugal con Croacia en 16vos.
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La selección de Colombia igualó sin goles ante la Portugal del inoxidable Cristiano Ronaldo, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026, y avanzó como primero.

El primer tiempo fue muy parejo, de ida y vuelta, pero con pocas situaciones claras para ambas selecciones. Colombia pudo haber abierto el marcador en los primeros minutos con un remate de Jhon Córdoba, mientras que Portugal tuvo la suya en los pies de Bruno Fernandes, pero los arqueros respondieron muy bien para mantener la igualdad.

Además, el inoxidable Cristiano Ronaldo tuvo la suya con un tiro libre desde muy lejos, pero el remate no complicó al arquero colombiano, Camilo Vargas.

Muchas chances en el complemento

Ya en la segunda mitad, Colombia tuvo el control del juego y estuvo constantemente acechando el área portuguesa, aunque le faltó efectividad en los últimos metros.

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Colombia, que es dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, pudo haberse quedado con el triunfo sobre el final, ya que Davinson Sánchez anotó de cabeza a los 47 minutos de la segunda mitad, pero el gol finalmente fue anulado por una posición adelantada milimétrica.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 27, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo acknowledges fans after the match as Portugal qualify for the knockout stages of the World Cup REUTERS/Paul Childs TPX IMAGES OF THE DAYCristiano, lejos del gol ante Colombia.

De todas maneras, este resultado le alcanzó a la selección de Colombia para finalizar primera en el Grupo K con siete puntos, mientras que Portugal finalizó segunda con cinco unidades.

El rival de Colombia en los 16avos de final será Ghana, mientras que en los cuartos de final podría darse un choque ante la Selección argentina.

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La síntesis

Colombia: Camilo Vargas; Déiver Machado, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Santiago Arias; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias; Luis Díaz, Jhon Córdoba y James Rodríguez. DT: Néstor Lorenzo.

Portugal: Diogo Costa; Nuno Mendes, Renato Veiga, Rubén Dias, Joao Cancelo; Vitinha, Ruben Neves; Joao Félix, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 27, 2026 Portugal's Joao Neves and Colombia's Juan Fernando Quintero embrace after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Sam NavarroPortugal y Colombia no se sacaron diferencias en Miami.

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Joao Neves por Ruben Neves y Diogo Dalot por Joao Cancelo (P), 15m. Luis Suárez por Jhon Córdoba y Richard Ríos por Jefferson Lerma (C), 25m. Rafael leao por Joao Félix y Samú Costa por Vitinha (P), 31m. Juan Fernando Quintero por James Rodríguez y Kevin Castaño por Jhon Arias (P), 42m. Daniel Muñoz por Santiago Arias (C) y 45m. Matheus Nunes por Nuno Mendes (P).

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)

Árbitro: Alireza Faghani (Australia)

VAR: Jerome Brisard (Fra)

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