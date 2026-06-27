En Miami

Colombia empató con Portugal, ganó el grupo K y podría ser rival de Argentina en cuartos de final

Los de Néstor Lorenzo y el equipo de Cristiano Ronaldo no se sacaron diferencias en un entretenido partido por la tercera fecha de la fase de grupos. Los cafeteros jugarán el viernes contra Ghana, mientras que los lusos chocarán contra Croacia el jueves desde las 20.