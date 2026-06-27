El Mundial 2026 dejó atrás la incertidumbre de las primeras jornadas y comienza a ingresar en la etapa en la que cada error puede costar la eliminación. Con varios grupos ya resueltos y otros que terminarán de definirse en las próximas horas, el cuadro de los 16avos de final empieza a delinearse con enfrentamientos de alto voltaje.
Se arma el cuadro de los 16avos: los cruces confirmados y lo que resta definir en el Mundial 2026
Con la tercera fecha de la fase de grupos en disputa, el Mundial 2026 comienza a definir su cuadro de eliminación directa. Ya hay nueve enfrentamientos confirmados para los 16avos de final, entre ellos el debut de Argentina frente a Cabo Verde, mientras que otros siete cruces dependerán de la resolución de los grupos que aún permanecen abiertos.
Hasta el momento, nueve de los dieciséis cruces ya tienen rivales confirmados, mientras que los otros siete esperan conocer a los equipos que ocuparán los últimos lugares disponibles, ya sea como primeros, segundos o entre los mejores terceros.
A partir de esta instancia, el torneo cambiará completamente de formato. Todos los partidos serán a eliminación directa y, en caso de empate al cabo de los 90 minutos, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si la igualdad persiste, la clasificación se definirá mediante remates desde el punto del penal.
Argentina ya conoce a su rival y aparecen cruces de alto impacto
Entre los duelos confirmados sobresale el de la selección argentina, que avanzó como primera del Grupo J y enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio, en el Hard Rock Stadium de Miami.
El cuadro también ofrece otros partidos que prometen gran atractivo, como Alemania frente a Paraguay, Francia contra Suecia, Brasil ante Japón, Países Bajos frente a Marruecos y el duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.
También ya tienen rivales definidos Sudáfrica, que jugará frente a Canadá; Costa de Marfil, que se medirá con Noruega, y Australia, que buscará el pase a octavos enfrentando a Egipto.
Por su parte, selecciones como España, Bélgica, México y Suiza todavía aguardan por los equipos que completarán los cruces una vez finalizada la fase de grupos.
Entre los partidos ya confirmados figuran:
Alemania vs. Paraguay.
Francia vs. Suecia.
Sudáfrica vs. Canadá.
Países Bajos vs. Marruecos.
Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina.
Brasil vs. Japón.
Costa de Marfil vs. Noruega.
Argentina vs. Cabo Verde.
Australia vs. Egipto.
Los mejores terceros mantienen el suspenso
Uno de los grandes atractivos del nuevo formato de 48 selecciones es la clasificación de los mejores terceros de cada grupo, un sistema que mantiene abiertas las posibilidades de numerosos equipos hasta el cierre de la fase inicial.
Hasta el momento, Suecia, Ecuador y Bosnia y Herzegovina ya aseguraron su clasificación como terceros, todos con cuatro puntos.
Detrás aparecen Paraguay, también con cuatro unidades, además de Senegal, Croacia, Corea del Sur y Argelia, que siguen ocupando provisionalmente las últimas plazas disponibles gracias a la diferencia de gol.
Sin embargo, la situación todavía puede modificarse cuando concluyan los grupos G, H, I, J, K y L, por lo que varios seleccionados continúan dependiendo de sus propios resultados y también de lo que ocurra en otras zonas.
Con el cuadro eliminatorio tomando forma y las principales potencias ya instaladas en la segunda ronda, el Mundial 2026 entra en su etapa más apasionante. A partir de ahora, cada encuentro será una final anticipada y el margen de error desaparecerá en la carrera por levantar la Copa del Mundo.