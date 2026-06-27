Fase final

Se arma el cuadro de los 16avos: los cruces confirmados y lo que resta definir en el Mundial 2026

Con la tercera fecha de la fase de grupos en disputa, el Mundial 2026 comienza a definir su cuadro de eliminación directa. Ya hay nueve enfrentamientos confirmados para los 16avos de final, entre ellos el debut de Argentina frente a Cabo Verde, mientras que otros siete cruces dependerán de la resolución de los grupos que aún permanecen abiertos.