Mundial 2026

Bielsa, enojado tras la eliminación de Uruguay: “Soy el responsable de esta decepción”

Tras caer 1-0 ante España en Guadalajara, la Celeste se despidió rápidamente del certamen por segunda Copa del Mundo consecutiva. El DT rosarino asumió toda la culpa, explicó los polémicos cambios y dejó una frase lapidaria sobre su ciclo.