El paso de la selección de Uruguay por la Copa del Mundo 2026 llegó a un final abrupto y cargado de tensión. La Celeste quedó eliminada en la fase de grupos tras caer por 1-0 frente a España en la última jornada, un resultado que desató una de las autocríticas más duras y descarnadas en la carrera de su director técnico, Marcelo Bielsa.
Bielsa, enojado tras la eliminación de Uruguay: “Soy el responsable de esta decepción”
Tras caer 1-0 ante España en Guadalajara, la Celeste se despidió rápidamente del certamen por segunda Copa del Mundo consecutiva. El DT rosarino asumió toda la culpa, explicó los polémicos cambios y dejó una frase lapidaria sobre su ciclo.
El entrenador argentino no buscó atenuantes ni excusas ante los micrófonos tras consumarse el fracaso deportivo.
“Soy el responsable de esta decepción. Nadie está dispuesto a escuchar ninguna explicación y es natural que así sea. Volcar sobre mí toda la decepción que genera el trabajo que yo hice... está bien que así sea”, sentenció con firmeza el estratega rosarino en la conferencia de prensa posterior al encuentro.
La amargura y el enojo de Bielsa se hicieron evidentes desde la antesala de la rueda de prensa, cuando las cámaras de televisión captaron su fastidio y un fuerte grito —“¡Dale de una vez!”— ante la demora para iniciar la entrevista de campo de juego.
Más tarde, al ser consultado sobre el legado de sus tres años de gestión y la posibilidad de que este haya sido su último partido al frente del seleccionado, el DT dejó una frase lapidaria: "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada. Cualquier aporte que puede hacer un entrenador al fútbol del país en el que trabaja nunca se instala si no consigue resultados. Fue un paso que no dejó nada”.
Las razones de los cambios polémicos
La derrota uruguaya estuvo marcada por dos variantes nominales que llamaron profundamente la atención de los aficionados y de la prensa especializada.
La primera de ellas fue la salida del experimentado arquero Fernando Muslera de cara al inicio del complemento, apenas unos minutos después de haber cometido un error técnico al poner las manos por debajo de la pelota en la acción que derivó en el gol del español Álex Baena. Al respecto, Bielsa aclaró que no se trató de un castigo: “Él decidió salir en el entretiempo”.
La segunda modificación generó un cortocircuito visible en el campo. El capitán y máxima figura del equipo, Federico Valverde, fue reemplazado a los 11 minutos del segundo tiempo, retirándose visiblemente molesto y sin saludar al entrenador.
Bielsa justificó la variante explicando que el ingreso del delantero Federico Viñas respondió exclusivamente a una urgencia táctica para darle “una mayor potencia al ataque”.
Asimismo, ante los cuestionamientos por no haber agotado el resto de las ventanas de sustituciones en la última media hora de juego, argumentó que los futbolistas que ingresaron eran los que consideraba aptos para mejorar el volumen ofensivo, añadiendo de forma tajante que no ignoraba las consecuencias de sus decisiones.
Falta de eficacia
Al momento de desglosar los argumentos futbolísticos de la eliminación, el técnico trazó un paralelismo analítico entre la propuesta de la Celeste y el andamiaje colectivo de la Furia Roja.
En ese sentido, admitió que "la naturalidad con la que España juega y desarrolla su estilo no es comparable con el esfuerzo que tuvimos que hacer nosotros", reconociendo además las enormes dificultades de su plantel para sostener el proyecto de juego y emparejar las acciones.
A pesar de considerar que por el trámite general su equipo mereció cosechar siete unidades de las cuales solo obtuvo dos, el entrenador identificó con precisión el principal déficit uruguayo a lo largo de la competencia: la preocupante falta de efectividad de cara al arco rival.
Otra despedida prematura para la Celeste
Con este adverso panorama, Uruguay se despidió de la gran cita ecuménica sin poder registrar ninguna victoria, finalizando en el tercer puesto del Grupo H con apenas 2 unidades producto de dos empates y una caída.
El resultado adverso caló hondo ya que reitera la frustración vivida en Qatar 2022, firmando la segunda eliminación consecutiva del combinado charrúa en la primera instancia de un Mundial.
Por otra parte, el empate 0-0 en el cruce simultáneo entre Cabo Verde y Arabia Saudita terminó de sepultar las matemáticas rioplatenses, dándole la clasificación directa a los africanos como escoltas y transformándolos en el próximo rival de la Selección Argentina en la llave de dieciseisavos de final.