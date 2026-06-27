La selección de Bélgica firmó una actuación soberbia para sellar su pasaje a los playoffs de la Copa del Mundo 2026. En el cierre del Grupo G, el elenco conducido por el estratega Rudi García superó con absoluta autoridad por 5-1 a Nueva Zelanda, adueñándose de la pelota, del ritmo de juego y de las principales acciones de peligro desde el pitazo inicial.
Bélgica aplastó 5-1 a Nueva Zelanda y avanzó a los 16avos de final como líder de su zona
El combinado dirigido por Rudi García selló una contundente goleada con un doblete de Leandro Trossard y tantos de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers. Gracias a la diferencia de gol, relegó a Egipto y espera rival en la próxima fase.
Las alertas en el área oceánica se encendieron temprano, cuando a los 10 minutos un remate colocado de Leandro Trossard se estrelló en el poste y el defensor Tyler Bindon logró rechazar el esférico de milagro sobre la línea de sentencia.
Poco después, tras un penal inicialmente sancionado por mano defensiva que el árbitro Adham Malhadmeh terminó anulando a instancias del VAR, los europeos lograron romper la paridad general.
A los 27 minutos, tras la ejecución de un tiro de esquina desde el sector izquierdo, el balón rebotó en Tim Payne ante la floja respuesta del guardameta Max Crocombe, permitiéndole al atacante del Arsenal empujar la pelota casi sobre la línea para decretar el 1-0 parcial.
Una lluvia de goles en el complemento
El inicio de la segunda mitad mantuvo la misma tónica de superioridad. A los 49 minutos, Kevin De Bruyne frotó la lámpara para asistir a Trossard; tras un remate inicial bloqueado por la zaga neozelandesa, el propio número 10 capturó el rebote y mandó a guardar la pelota para estampar su doblete personal y el 2-0 transitorio.
Con el rival completamente replegado, el propio De Bruyne estiró la ventaja a los 66 minutos mediante un zurdazo cruzado e inatajable que sentenció el tercero.
Pese al abultado marcador, Nueva Zelanda encontró una pequeña luz de esperanza a los 84 minutos, momento en el que Elijah Just capturó un balón suelto fuera del área mayor y sacó un potente disparo que significó el descuento para los suyos. Sin embargo, la reacción oceánica fue aplastada de inmediato por las variantes introducidas desde el banco de suplentes belga.
Apenas dos minutos más tarde, a los 86, el artillero Romelu Lukaku conectó un certero testarazo en el corazón del área para establecer el 4-1, mientras que en el cuarto minuto de adición, Alexis Saelemaekers culminó la faena con una sutil definición junto al poste para el 5-1 definitivo.
El panorama belga
Con este contundente marcador final, Bélgica igualó en la línea de puntos con Egipto pero logró superarlo gracias a su mejor diferencia de gol, asegurándose de esta manera el codiciado primer puesto del Grupo G.
Este liderato le otorgará el beneficio de medirse en la instancia de 16avos de final ante uno de los seleccionados clasificados como mejores terceros de la fase inicial.
Asimismo, el cuadro de competencia estipula que, en caso de superar exitosamente dicha ronda eliminatoria, los Diablos Rojos podrían verse las caras en los octavos de final frente al ganador de la llave que protagonizarán Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.