Mundial 2026

Bélgica aplastó 5-1 a Nueva Zelanda y avanzó a los 16avos de final como líder de su zona

El combinado dirigido por Rudi García selló una contundente goleada con un doblete de Leandro Trossard y tantos de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers. Gracias a la diferencia de gol, relegó a Egipto y espera rival en la próxima fase.