El viernes, en Miami

Cabo Verde empató con Arabia Saudita, terminó 2° en el Grupo H, y será rival de Argentina en 16vos del Mundial

El equipo africano, debutante en la Copa del Mundo, igualó sin goles con los asiáticos y aprovechó la derrota uruguaya para clasificarse como escolta de España. Empató los tres partidos y el próximo viernes será rival del campeón del mundo por un lugar en los octavos de final.