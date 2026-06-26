Se define el Grupo G

Egipto buscará conservar la punta frente a Irán, Bélgica va por su primer triunfo ante Nueva Zelanda

A partir de las 12 de la noche de nuestro país, se disputarán los partidos correspondientes a la tercera y última fecha de la zona, con sus 4 protagonistas con chances de clasificar. Los faraones lideran con 4, seguidos por los iraníes y los belgas que tienen 2. El equipo de Tim Payne suma un punto y buscará dar la gran sorpresa para avanzar a los 16vos de final.