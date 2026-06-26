El destino del Grupo G del Mundial 2026 empezará a sellarse este sábado a partir de las 00.00, cuando Nueva Zelanda y Bélgica se midan en el césped del Estadio de Vancouver, Canadá. En un grupo sumamente parejo, ambas escuadras saltarán a la cancha con un único norte en la brújula: conseguir los tres puntos que les garanticen la continuidad en la máxima cita del fútbol planetario.
Egipto buscará conservar la punta frente a Irán, Bélgica va por su primer triunfo ante Nueva Zelanda
A partir de las 12 de la noche de nuestro país, se disputarán los partidos correspondientes a la tercera y última fecha de la zona, con sus 4 protagonistas con chances de clasificar. Los faraones lideran con 4, seguidos por los iraníes y los belgas que tienen 2. El equipo de Tim Payne suma un punto y buscará dar la gran sorpresa para avanzar a los 16vos de final.
Los "All Whites" se convirtieron, de manera inesperada, en uno de los equipos más atractivos de ver en lo que va del torneo. El combinado de Oceanía hizo su presentación con un vibrante empate 2-2 frente a Irán y luego tropezó por 3-1 ante Egipto, en un encuentro que arrancaron ganando pero no supieron aguantar.
Con apenas un punto en su haber, los neozelandeses se aferran a la ilusión de dar el impacto de la jornada, vencer a los europeos y meterse en los cruces de eliminación directa a través de la ventana de los mejores terceros.
En la otra vereda, el presente de Bélgica está teñido de preocupación y críticas por parte de su prensa. Los Diablos Rojos llegaron con chapa de candidatos pero defraudaron en el juego: cosecharon una igualdad 1-1 contra los egipcios y un pálido 0-0 ante el elenco iraní.
Lo que verdaderamente enciende las alarmas en el búnker belga no son solo los dos puntos en la tabla, sino la evidente incapacidad para imponer condiciones y superar con claridad a rivales que, en los papeles, eran inferiores.
Con este panorama, la última fecha de la zona de grupos se transformó en una verdadera final para los dirigidos por Domenico Tedesco, que ya no tienen margen de error si quieren evitar un fracaso histórico antes de los partidos de eliminación directa.
Probables formaciones
Nueva Zelanda: Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic, McCowatt, Singh; Just, Wood. DT: Darren Bazeley.
Bélgica: Courtois; Meunier, Theate, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin; De Bruyne; Trossard, Doku, Lukaku. DT: Rudi García.
Egipto, por el primer lugar
Egipto e Irán se enfrentarán en la tercera y última jornada del Grupo G con un objetivo compartido: sellar de manera definitiva su pasaporte a los cruces eliminatorios del certamen.
Los "Faraones" llegan a esta definición en una posición de privilegio. Lideran la zona de forma invicta con cuatro puntos, cosechados tras un valioso empate 1-1 frente a la siempre competitiva Bélgica en el estreno y una gran muestra de carácter en la segunda fecha, donde revirtieron el marcador para terminar venciendo 3-1 a Nueva Zelanda.
Al combinado africano le bastará con sumar apenas una unidad para abrochar su clasificación a los dieciseisavos de final.
Por el lado de Irán, el panorama también es sumamente optimista pero requiere un esfuerzo mayor. El seleccionado asiático se mantiene expectante gracias a su solidez defensiva y a haber protagonizado dos empates en fila: un electrizante 2-2 contra los neozelandeses y un sorpresivo 0-0 ante el elenco belga.
Para no depender de calculadoras ni prenderle velas a la tabla de los mejores terceros, el equipo sabe perfectamente que una victoria ante los egipcios los depositará directamente en la próxima fase del certamen ecuménico.
Probables formaciones
Egipto: El Shenawy; Ramy Rabia, Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatouh; Emam Ashour, Hamdy Fathy; Ibrahim Adel, Mohamed Salah, Trezeguet; Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.
Irán: Beiranvand; Ramin Rezaeian, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Milad Mohammadi; Saeid Ezatolahi, Rouzbeh Cheshmi, Alireza Jahanbakhsh; Mehdi Ghayedi, Mehdi Taremi, Mohammad Mohebi. DT: Amir Ghalenoei.