Argentina conocerá a su rival en 16vos

España – Uruguay y Cabo Verde – Arabia Saudita definen los clasificados del Grupo H

Desde las 21 y en simultáneo, se jugarán los dos compromisos correspondientes a la tercera y última fecha de la zona. El equipo europeo es único líder con 4, seguidos por los de Bielsa y el sorprendente equipo africano con 2. El que termine segundo enfrentará a los de Scaloni el próximo viernes en Miami.