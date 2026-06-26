Uruguay y España jugarán desde las 21.00 en el Estadio Guadalajara, en el marco de la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026. La Celeste está obligada a sumar para no quedar eliminada, mientras que los europeos van por un triunfo que los confirme como líderes de la zona. Vale recordar que quien finalice segundo en esta zona será rival de la Selección Argentina el próximo viernes en Miami.
España – Uruguay y Cabo Verde – Arabia Saudita definen los clasificados del Grupo H
Desde las 21 y en simultáneo, se jugarán los dos compromisos correspondientes a la tercera y última fecha de la zona. El equipo europeo es único líder con 4, seguidos por los de Bielsa y el sorprendente equipo africano con 2. El que termine segundo enfrentará a los de Scaloni el próximo viernes en Miami.
Los dirigidos por Marcelo Bielsa, que llegaron a la Copa del Mundo con algunos problemas entre el plantel y el DT argentino, empataron 1 a 1 ante Arabia Saudita en el debut y luego igualaron 2 a 2 frente a Cabo Verde.
Con dos unidades, llega a la última jornada con la obligación de sumar de a tres para clasificar a dieciseisavos de final. Por otro lado, Ronald Araújo, con una lesión muscular, evolucionó favorablemente en los últimos días pero no llegará a tiempo para medirse ante los europeos.
Los dirigidos por Luis de la Fuente, que llegaron como candidatos a la Copa del Mundo, empataron 0 a 0 ante Cabo Verde en el debut y se recuperaron con una goleada 4 a 0 frente a Arabia Saudita.
Ahora, se medirán ante los charrúas con la obligación de sumar de a tres para clasificar como primeros del grupo. Por otro lado, Lamine Yamal, que jugó algunos minutos en el estreno, se mostró en una óptima condición en la segunda jornada e irá desde el arranque en la definición del Grupo H.
Probables formaciones
URUGUAY: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Agustín Cannobio, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo. DT: Marcelo Bielsa.
ESPAÑA: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Mikel Merino, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Mike Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.
Hora: 21:00
Árbitro: Ismail Elfath (USA)
Estadio: Estadio Guadalajara
Cabo Verde y Arabia, por la sorpresa
Cabo Verde y Arabia Saudita jugarán desde las 21 en el Houston Stadium, en el marco de la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán un triunfo para clasificar a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA.
Los africanos, que parecían el equipo más débil en los papeles, empataron 0 a 0 ante España en el debut y luego igualaron 2 a 2 contra Uruguay. Ahora, con dos puntos en su haber y contra un rival de nivel similar, buscarán dar la sorpresa frente a Arabia Saudita para clasificarse a dieciseisavos de final en su primera participación en una Copa del Mundo.
Arabia Saudita, un conjunto muy sólido y que puede sorprender a cualquiera, empató en su estreno contra Uruguay y si bien cayó por goleada ante España, el más fuerte de la zona, llega al último encuentro sabiendo que un triunfo ante la aguerrida defensa caboverdiana le otorgaría el pase a la siguiente instancia.
En un grupo donde el único que logro ganar hasta ahora fue la Roja, los asiáticos tienen una última oportunidad para sumar de a tres.
Probables formaciones
CABO VERDE: Vozinha; Steven Moreira, Pico, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini, Ryan Mendes, Laros Duarte, Jamiro Monteiro; Jovane Cabral, Dailon Rocha Livramento. DT: Bubista
ARABIA SAUDITA: Mohammed Alowais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Alamri, Hassan Altambakti, Moted Al Harbi; Mohammed Abu al Shamat, Mohammed Kanno, Abdullah Alkhaibari, Salem Al Dawsairi; Musab Al Juwayr y Firas Al Breikan. DT: Georgios Donis.
Hora: 21:00
Árbitro: Francois Letexier (FRA)
Estadio: Houston Stadium