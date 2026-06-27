Mundial 2026

Egipto empató con Irán en un final dramático gracias al VAR y clasificó a los 16avos de final

Los "Faraones" igualaron 1-1 en Seattle en un partido repleto de emociones cambiantes. Un gol anulado a los iraníes en el minuto 95 privó a Irán de la clasificación directa y dejó a los africanos en el segundo puesto de la zona.