La última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 entregó momentos de dramatismo absoluto.
Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones tras los partidos del viernes
Cabo Verde hizo historia y eliminó a Uruguay, mientras España aseguró la cima del grupo y Bélgica goleó para liderar su zona en una jornada repleta de sorpresas.
Análisis de los partidos
Por el Grupo H, España venció 1 a 0 a Uruguay en Guadalajara con un gol de Álex Baena tras un grosero error de Fernando Muslera. El equipo de Marcelo Bielsa firmó un verdadero papelón deportivo y quedó eliminado de la competencia sin conocer la victoria.
En simultáneo, la gran sorpresa de la jornada la dio Cabo Verde, que igualó sin goles frente a Arabia Saudita en Miami. Con este histórico resultado, el combinado africano, debutante absoluto en las citas mundialistas, aprovechó la caída charrúa para quedarse con el segundo puesto de la zona y transformarse en el próximo rival de Argentina en los 16vos de final.
Por su parte, el Grupo G vivió una definición electrizante basada en los goles. Bélgica aplastó 5 a 1 a Nueva Zelanda merced a una soberbia actuación colectiva que incluyó un doblete de Leandro Trossard y tantos de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers. Esta contundente diferencia de gol le permitió al elenco europeo superar a sus rivales directos.
Egipto e Irán protagonizaron un vibrante empate 1 a 1 en Seattle. Mahmoud Saber abrió la cuenta para los Faraones tras una jugada de Mohamed Salah, pero Ramin Rezaeian igualó rápido para los asiáticos, a quienes el VAR les anuló un gol agónico en el minuto 95. A pesar del esfuerzo, el reparto de puntos no les alcanzó para sostener la cima del grupo.
Así quedaron las posiciones
En el Grupo H, España finalizó como líder absoluto con siete puntos y una sólida diferencia de gol, consolidando su chapa de candidato al avanzar invicto. La gran revelación de la zona fue Cabo Verde, que se ubicó en la segunda posición con tres unidades producto de tres empates consecutivos, sacando boleto directo a la siguiente fase eliminatoria.
Uruguay se despidió del certamen de forma prematura en el tercer lugar con apenas dos puntos. La Celeste quedó totalmente comprometida por su falta de juego y efectividad, sumando una enorme frustración estadística para el fútbol sudamericano. En el fondo de la tabla quedó Arabia Saudita con dos unidades, eliminada por tener peor diferencia de gol.
En el Grupo G, Bélgica culminó en el primer puesto con cinco puntos, favorecida por los cinco goles marcados en la jornada de cierre. Egipto también cosechó cinco unidades tras su igualdad ante los asiáticos, pero la diferencia de gol lo relegó a la segunda ubicación del ordenamiento oficial, aunque ambos seleccionados aseguraron su clasificación.
Irán se ubicó en el tercer escalón con tres unidades y deberá esperar la resolución de las demás zonas para saber si accede como uno de los mejores terceros. Finalmente, Nueva Zelanda cerró la tabla en el cuarto lugar con una sola unidad y quedó eliminada del torneo tras sufrir la contundente goleada propinada por el combinado belga.