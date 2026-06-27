El 47º Campeonato Argentino de TC2000 YPF Energía Argentina comenzó a acelerar este viernes en el Autódromo San Nicolás Ciudad "Juan María Traverso", escenario de la quinta fecha de la temporada, con una actuación destacada de Franco Vivian, quien volvió a demostrar el excelente nivel que atraviesa luego de su victoria en Salta.
Franco Vivian comenzó al frente en San Nicolás y confirmó su gran presente en el TC2000
El piloto del YPF Elaion Auro Pro Racing fue el más veloz en el shakedown que abrió la quinta fecha del Campeonato Argentino de TC2000 en el autódromo "Juan María Traverso" de San Nicolás. Lucas Carabajal y el líder del torneo, Matías Rossi, completaron los tres primeros lugares en una jornada que marcó el estreno de los SUV de 500 caballos en el circuito nicoleño.
Al mando de la Chevrolet Tracker Nº57 del equipo YPF Elaion Auro Pro Racing, Vivian fue la referencia del shakedown al registrar un tiempo de 1m28s123, a un promedio de 163,408 kilómetros por hora, marcando el ritmo en el primer contacto de los equipos con el trazado bonaerense.
El piloto porteño confirmó así el potencial de la estructura dirigida por Proracing y se posicionó como uno de los principales candidatos para la clasificación y las competencias del fin de semana.
Detrás de Vivian finalizó Lucas Carabajal, con el Volkswagen Nivus Nº81 del Halcón Motorsport, a poco más de un segundo del líder, mientras que el tercer lugar quedó para el séxtuple campeón argentino Matías Rossi, quien continúa encabezando el campeonato con el Toyota Corolla Cross GR-S del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia.
Los cinco mejores tiempos fueron completados por Franco Morillo, también con Chevrolet Tracker, y Matías Rodríguez, quien tuvo un estreno alentador sobre el Nissan Kicks Play del Pfening Competición.
Entre los diez primeros también se ubicaron Emiliano Stang, Gabriel Ponce de León, Valentín Yankelevich, Nicolás Traut y Nicolás Palau, dejando en evidencia la gran paridad que caracteriza al campeonato.
San Nicolás recibe por primera vez a los SUV de 500 HP
La quinta fecha tiene un significado especial para la categoría.
Por primera vez, los nuevos SUV de 500 caballos de potencia, incorporados esta temporada al TC2000, compiten en el circuito de San Nicolás, un escenario que desde 2018 se transformó en una de las plazas habituales del automovilismo nacional.
La actividad comparte programación con el Top Race, la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione, conformando uno de los espectáculos más importantes del calendario automovilístico argentino.
Esta representa la séptima visita del TC2000 al trazado nicoleño de 4.000 metros de extensión.
La primera carrera disputada allí fue en octubre de 2018, cuando Mariano Werner, con Peugeot, ganó tanto la competencia clasificatoria como la final, mientras que la pole position quedó en manos de Facundo Ardusso.
La última presentación tuvo lugar en mayo de 2024 y estuvo marcada por el dominio absoluto de la familia Pernía. Leonel Pernía logró la pole position con Renault, mientras que su hijo Tiago Pernía se adjudicó las dos finales del fin de semana.
Precisamente Tiago Pernía y Facundo Ardusso comparten el privilegio de ser los máximos vencedores del circuito, con dos triunfos cada uno.
Matías Rodríguez debutó como piloto titular
Uno de los focos de atención de la jornada estuvo puesto en el debut de Matías Rodríguez como piloto titular dentro del renovado TC2000.
El experimentado piloto de San Isidro se incorporó al Pfening Competición para conducir el Nissan Kicks Play Nº21, afrontando su primera experiencia con los nuevos SUV de alta potencia.
Rodríguez ya había tenido un breve contacto con la categoría al participar como piloto invitado en los tradicionales 200 Kilómetros de Buenos Aires, aunque ahora tendrá la oportunidad de disputar un campeonato regular.
Antes de salir a pista, el piloto expresó su entusiasmo por este nuevo desafío.
"Estoy muy contento de poder estar en el TC2000. Quiero agradecer a la familia Fernández por la oportunidad de manejar el Nissan Kicks Play. Tengo muchas ganas de girar y adaptarme rápidamente a un auto completamente distinto por su potencia y características. Será un gran desafío", señaló.
Su estreno fue positivo al ubicarse dentro de los cinco mejores tiempos del shakedown, una actuación que alimenta las expectativas del equipo de cara al resto del fin de semana.
Todo listo para la continuidad de la quinta fecha
Tras el primer contacto con el circuito, la actividad continuará este sábado con la primera práctica oficial desde las 10.15, instancia en la que los equipos comenzarán a trabajar con mayor intensidad en la puesta a punto de los vehículos.
Con Franco Vivian mostrando nuevamente un gran potencial, Matías Rossi decidido a defender el liderazgo del campeonato y varios protagonistas separados por escasas diferencias, el TC2000 promete un fin de semana de gran nivel competitivo en San Nicolás, donde los nuevos SUV continúan escribiendo una nueva etapa en la historia de la categoría.