Shakedown

Franco Vivian comenzó al frente en San Nicolás y confirmó su gran presente en el TC2000

El piloto del YPF Elaion Auro Pro Racing fue el más veloz en el shakedown que abrió la quinta fecha del Campeonato Argentino de TC2000 en el autódromo "Juan María Traverso" de San Nicolás. Lucas Carabajal y el líder del torneo, Matías Rossi, completaron los tres primeros lugares en una jornada que marcó el estreno de los SUV de 500 caballos en el circuito nicoleño.