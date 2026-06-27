Franco Colapinto cerró la preparación para la clasificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 con el 14° puesto en la tercera y última práctica libre disputada este sábado en el Red Bull Ring de Spielberg.
Colapinto fue 14° en el último entrenamiento del GP de Austria antes de la clasificación
El piloto argentino completó la tercera práctica con el Alpine A526 en el Red Bull Ring y continuó evaluando las mejoras incorporadas al auto. George Russell volvió a dejar a Mercedes en lo más alto.
El piloto argentino completó 18 vueltas al trazado austríaco y registró un mejor tiempo de 1m08s934, en una sesión destinada a seguir evaluando la puesta a punto del Alpine A526 y el nuevo paquete aerodinámico que el equipo estrenó este fin de semana.
La escudería de Enstone trabajó especialmente sobre el alerón delantero y otros elementos del tren delantero con el objetivo de mejorar el equilibrio del auto en un circuito de alta velocidad como el Red Bull Ring.
Los datos obtenidos ahora serán analizados por los ingenieros junto a Colapinto y Pierre Gasly para definir la configuración con la que afrontarán la clasificación.
Ajustes y pruebas: el desafío de encontrar el equilibrio perfecto
El francés volvió a ser la referencia dentro del equipo al finalizar 11°, con un registro de 1m08s193, 741 milésimas más rápido que su compañero.
En la parte alta de la tabla, Mercedes ratificó su gran rendimiento. George Russell marcó la mejor vuelta de la sesión con 1m07s096 y superó por apenas 38 milésimas a Kimi Antonelli, quien había liderado durante gran parte del entrenamiento.
Lewis Hamilton, con Ferrari, terminó tercero, mientras que Oscar Piastri y Lando Norris ubicaron a los McLaren en la cuarta y quinta posición, respectivamente.
Max Verstappen fue sexto con Red Bull, seguido por Charles Leclerc, Isack Hadjar, Liam Lawson y Arvid Lindblad, quienes completaron el top diez.
Con la actividad de entrenamientos finalizada, la atención se traslada ahora a la clasificación, que se pondrá en marcha a las 11 horas de Argentina, donde Colapinto buscará encontrar el rendimiento necesario para avanzar a la Q2 y conseguir una buena posición de partida para la octava fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.
"La velocidad es mala"
El piloto argentino no quedó conforme con el rendimiento del Alpine A526 en la última práctica libre del Gran Premio de Austria. El equipo realizó cambios en el auto, pero las sensaciones no mejoraron antes de la clasificación.
Franco Colapinto dejó en claro que Alpine todavía tiene trabajo por hacer antes de la clasificación del Gran Premio de Austria. Durante la tercera práctica libre en el Red Bull Ring, el piloto argentino expresó su preocupación por el rendimiento del A526 y fue contundente en el diálogo con su ingeniero de pista.
"La velocidad es mala", fue el mensaje que transmitió Colapinto por radio mientras completaba el programa de trabajo de la escudería de Enstone. La devolución llegó en una sesión en la que el argentino buscaba mejorar las sensaciones tras un viernes complicado y acercarse al ritmo que mostró su compañero Pierre Gasly.
Ante ese panorama, el ingeniero Stuart Barlow decidió modificar la configuración del alerón delantero para intentar mejorar el comportamiento del monoplaza en los minutos finales del entrenamiento.
Sin embargo, los cambios no terminaron de convencer al piloto argentino. Luego de regresar a pista, Colapinto volvió a comunicarse con el equipo y explicó que seguía encontrando dificultades en el manejo del auto.
"Tengo mucho bloqueo frontal y poca rotación", señaló por radio, dejando en evidencia que el balance del Alpine continuaba lejos de lo esperado pese a las modificaciones realizadas.