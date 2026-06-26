Kimi Antonelli confirmó el gran momento de Mercedes y volvió a marcar el mejor tiempo en la segunda práctica libre del Gran Premio de Austria, completando un viernes perfecto en el Red Bull Ring de Spielberg.
Antonelli volvió a dominar en Austria y Colapinto cerró 16° la segunda práctica
El italiano registró un tiempo de 1m07s014 para quedarse con la segunda práctica libre, superando por 237 milésimas al líder del campeonato, Oscar Piastri
El italiano registró un tiempo de 1m07s014 para quedarse con la segunda práctica libre, superando por 237 milésimas al líder del campeonato, Oscar Piastri. Lando Norris completó el tercer puesto, en una sesión en la que Mercedes y McLaren volvieron a mostrarse como las referencias del fin de semana.
Max Verstappen, que este fin de semana estrena un importante paquete de actualizaciones en su Red Bull, finalizó cuarto, a poco más de medio segundo del mejor registro, seguido por Lewis Hamilton con Ferrari y George Russell, quien no pudo repetir el ritmo mostrado durante la primera sesión.
La actividad se desarrolló con temperaturas exigentes, cercanas a los 50 grados sobre el asfalto, una condición que llevó a los equipos a combinar simulaciones de clasificación con tandas largas para evaluar el comportamiento de los neumáticos.
En ese contexto, Franco Colapinto concluyó la sesión en el 16° puesto con un registro de 1m08s831. El piloto argentino había mostrado un mejor rendimiento durante la FP1, pero en la segunda práctica Alpine centró gran parte de su trabajo en la puesta a punto del A526 y en la recopilación de datos para la clasificación y la carrera.
Pierre Gasly, con un programa de trabajo diferente al de su compañero, terminó 11°, permitiendo al equipo francés reunir información sobre distintos compuestos de neumáticos y configuraciones del monoplaza.
Detrás de los seis primeros se ubicaron Isack Hadjar, Charles Leclerc, Liam Lawson y Gabriel Bortoleto, quienes completaron el Top 10 de la sesión.
La práctica también estuvo marcada por los problemas de Cadillac. Sergio Pérez volvió a sufrir una falla mecánica apenas abandonó los boxes y provocó un Virtual Safety Car, mientras que Valtteri Bottas tampoco pudo completar su programa tras detectar humo en el habitáculo de su monoplaza.
Con la actividad del viernes finalizada, los equipos analizarán toda la información recopilada antes de afrontar este sábado la tercera práctica libre y la clasificación, que comenzará a definir la grilla para el Gran Premio de Austria. La actividad en el Gran Premio de Austria continuará este sábado con la tercera práctica libre, programada para las 7:30 (hora argentina). Más tarde, desde las 11:00, se disputará la clasificación que definirá la grilla de partida para la octava fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.