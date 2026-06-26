Largará 18°

Un golpe inesperado para Colnaghi: perdió su mejor tiempo y quedó relegado en la clasificación

El piloto argentino había comenzado el viernes con un prometedor 11° puesto en los entrenamientos libres y en la clasificación logró ubicarse entre los mejores tiempos. Sin embargo, la eliminación de su vuelta más rápida lo relegó al 18° lugar de la grilla para las competencias de la Fórmula 3 en el Red Bull Ring.