El viernes en el Red Bull Ring dejó sensaciones encontradas para Mattia Colnaghi. El piloto ítalo-argentino había mostrado un rendimiento alentador durante los entrenamientos libres de la Fórmula 3 y parecía encaminado a meterse entre los protagonistas de la clasificación.
Un golpe inesperado para Colnaghi: perdió su mejor tiempo y quedó relegado en la clasificación
El piloto argentino había comenzado el viernes con un prometedor 11° puesto en los entrenamientos libres y en la clasificación logró ubicarse entre los mejores tiempos. Sin embargo, la eliminación de su vuelta más rápida lo relegó al 18° lugar de la grilla para las competencias de la Fórmula 3 en el Red Bull Ring.
Sin embargo, la eliminación de su mejor vuelta modificó por completo el panorama y terminó relegándolo al 18° puesto de la grilla para las carreras del fin de semana en Austria.
Colnaghi, representante del equipo MP Motorsport, había iniciado la jornada con buenas expectativas luego de finalizar 11° en la única práctica libre disputada en Spielberg. Con un registro de 1m22s855 quedó a apenas 445 milésimas del más veloz, Noah Stromsted, confirmando que tenía ritmo para pelear por un lugar dentro del Top 10.
El entrenamiento fue dominado inicialmente por Stromsted (Trident), quien marcó 1m22s410, aunque sobre el cierre Taito Kato consiguió mejorar el registro para ubicarse entre los protagonistas junto al piloto danés y Freddie Slater.
Una clasificación que cambió sobre el final
En la sesión clasificatoria, el piloto que compite bajo bandera argentina volvió a demostrar competitividad y llegó a ubicarse entre los mejores tiempos de la tanda. Sin embargo, las autoridades deportivas invalidaron su vuelta más rápida, lo que lo hizo caer hasta el 18° lugar definitivo.
Con un tiempo de 1m22s251, Colnaghi terminó a 521 milésimas del poleman, el japonés Hiyu Yamakoshi, quien se quedó con la pole position al registrar 1m21s730.
Detrás del piloto de Van Amersfoort Racing se ubicaron Ugo Ugochukwu, a apenas 15 milésimas, y Tuukka Taponen, completando los tres primeros lugares de una clasificación muy ajustada, en la que los siete mejores quedaron separados por menos de tres décimas de segundo.
Habrá que remontar
Más allá del resultado final, el rendimiento mostrado durante toda la jornada deja abierta la posibilidad de una recuperación en carrera. El buen ritmo exhibido tanto en los entrenamientos como durante gran parte de la clasificación permite pensar que Colnaghi cuenta con el potencial necesario para avanzar posiciones.
La actividad de la Fórmula 3 continuará este sábado con la carrera Sprint, que comenzará a las 5:05 (hora argentina), mientras que la competencia principal se disputará el domingo desde las 3:40.
El desafío para el joven piloto será transformar el potencial mostrado en velocidad de carrera para remontar desde la mitad del pelotón y sumar puntos en una de las fechas más exigentes del campeonato, compartiendo escenario con la Fórmula 2 y la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Austria.