Las actualizaciones que Alpine introdujo este fin de semana en el A526 comenzaron a ofrecer sus primeras señales positivas durante la primera práctica libre del Gran Premio de Austria.
Las mejoras de Alpine mostraron resultados alentadores: Colapinto fue 8vo. en la FP1
En el tramo final de la práctica, el argentino completó un ensayo con neumáticos medios y mayor carga de combustible, simulando condiciones de carrera. La segunda práctica libre (FP2) del Gran Premio de Austria comienza a las 12:00 (hora de Argentina)
Franco Colapinto finalizó en el octavo puesto en el circuito Red Bull Ring, donde el calor fue un protagonista extra, con casi 50°C de temperatura en la pista y unos 30°C en el ambiente.
El piloto argentino inició la sesión con la configuración aerodinámica anterior del monoplaza y completó una docena de vueltas utilizando tres juegos de neumáticos medios nuevos. En ese primer trabajo marcó un mejor registro de 1m10s450.
Al regresar a boxes, los mecánicos e ingenieros de Alpine aprovecharon para revisar un inconveniente detectado en la parte trasera del auto y, al mismo tiempo, instalar el nuevo paquete aerodinámico, que incluyó un alerón delantero actualizado y un nuevo alerón trasero.
Ajustes aerodinámicos mejoran el rendimiento del monoplaza
La intervención demandó cerca de 15 minutos, pero no comprometió el programa de trabajo previsto.
Con las modificaciones ya instaladas, Colapinto volvió a pista y rápidamente encontró mejores sensaciones. Con el primer juego de neumáticos blandos logró bajar la barrera del minuto y diez segundos, evidenciando una mayor estabilidad del A526 en el rápido trazado de Spielberg.
Más tarde, con un segundo juego de compuestos blandos, registró su mejor vuelta de la sesión en 1m08s962, tiempo que lo ubicó dentro del Top 10, a 1s166 del más veloz, Kimi Antonelli, y con una ventaja de 0s584 sobre su compañero Pierre Gasly, que finalizó 14°.
Análisis de datos y ajustes finales para el viernes
En el tramo final de la práctica, el argentino realizó una breve salida con un tercer juego de neumáticos blandos para comprobar el comportamiento del auto y luego completó un ensayo con neumáticos medios y mayor carga de combustible, simulando condiciones de carrera.
Ese trabajo permitirá a los ingenieros de Alpine analizar los datos obtenidos y seguir evaluando el rendimiento del nuevo paquete de mejoras de cara a la segunda práctica libre del viernes. La segunda práctica libre (FP2) del Gran Premio de Austria comienza a las 12:00 (hora de Argentina)