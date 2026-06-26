Fórmula 1

Las mejoras de Alpine mostraron resultados alentadores: Colapinto fue 8vo. en la FP1

En el tramo final de la práctica, el argentino completó un ensayo con neumáticos medios y mayor carga de combustible, simulando condiciones de carrera. La segunda práctica libre (FP2) del Gran Premio de Austria comienza a las 12:00 (hora de Argentina)