La decisión fue comunicada por el director de carrera de la FIA, Rui Marques, luego de recibir los informes del servicio meteorológico oficial, que anticipan un índice de calor superior a los 31 grados centígrados durante la competencia.
La FIA declara riesgo térmico para el GP de Austria: qué cambia para los pilotos y los equipos
El Gran Premio de Austria se disputará este fin de semana bajo condiciones climáticas extremas. Ante las elevadas temperaturas pronosticadas para Spielberg, la FIA activó oficialmente el protocolo de "riesgo térmico", una medida incorporada recientemente al reglamento con el objetivo de proteger a los pilotos frente a situaciones de calor extremo dentro de los monoplazas.
Cuándo se declara un riesgo térmico
La medida surgió tras los problemas físicos que sufrieron varios pilotos durante el Gran Premio de Qatar 2023, una carrera recordada por las elevadas temperaturas y la exigencia extrema dentro de los habitáculos.
A partir de la temporada 2025, la FIA estableció que puede declararse una situación de riesgo térmico cuando los pronósticos indiquen temperaturas iguales o superiores a los 31°C durante una carrera Sprint o un Gran Premio.
Una vez activado el protocolo, los equipos están obligados a instalar en sus autos el denominado Sistema de Refrigeración del Piloto, diseñado específicamente para reducir el estrés térmico durante la competencia.
Cómo funciona el sistema de refrigeración
El sistema está compuesto por una bomba, conductos, un depósito térmico y un circuito de líquido refrigerante que llega al piloto mediante un chaleco ignífugo equipado con pequeños tubos de circulación.
Su función es proporcionar enfriamiento adicional en condiciones de calor extremo, ayudando a mantener una temperatura corporal más estable durante la carrera.
Todos los monoplazas deberán montar los componentes principales del sistema. Sin embargo, la FIA continúa permitiendo que cada piloto decida si utiliza o no el chaleco refrigerante, ya que el desarrollo del dispositivo todavía se encuentra en una fase de perfeccionamiento.
En caso de no utilizarlo, el reglamento exige igualmente la instalación del resto del sistema y obliga a compensar el peso del equipamiento ausente con 0,5 kilogramos de lastre en el habitáculo.
Un fin de semana marcado por el calor
Las previsiones meteorológicas indican que las tres jornadas de actividad en el Red Bull Ring se desarrollarán con temperaturas superiores a los 30 grados centígrados.
El escenario genera una exigencia adicional para pilotos, mecánicos y equipos de ingeniería, especialmente en una temporada donde las nuevas unidades de potencia demandan elevados niveles de energía y generan temperaturas internas muy altas.
Además del desgaste físico de los pilotos, las condiciones también pueden afectar la gestión de neumáticos, frenos y sistemas de refrigeración de los propios autos.
Piastri utilizará el chaleco refrigerante
Uno de los pilotos que ya confirmó el uso del sistema es Oscar Piastri. El australiano explicó que probó el chaleco en varias oportunidades durante la temporada pasada y considera que puede aportar una ayuda extra cuando las condiciones son extremas.
"Si el sistema funciona correctamente puede ayudar. No cambia completamente la situación, pero ofrece algo de alivio. Hay aspectos que todavía no son perfectos, aunque al final depende de la preferencia de cada piloto", comentó el actual líder de McLaren.
Piastri también destacó que el peso adicional ya forma parte de la configuración obligatoria del auto en estas circunstancias, por lo que considera lógico aprovechar el beneficio de refrigeración.
Hadjar prefiere no utilizarlo
No todos los pilotos comparten la misma visión. Isack Hadjar se mostró mucho menos convencido respecto a la necesidad del chaleco refrigerante.
"Nunca llegué a un punto en el que realmente lo necesitara. Si yo necesito ese sistema, probablemente el auto también estará sufriendo demasiado. Creo que el coche se rendirá antes que yo", bromeó el piloto de Red Bull.
Con el protocolo ya activado, la primera sesión de entrenamientos libres del viernes servirá como banco de pruebas para que los equipos evalúen el funcionamiento de los sistemas de refrigeración antes de afrontar un fin de semana que promete ser uno de los más exigentes de la temporada desde el punto de vista físico.