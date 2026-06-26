Fómula 1

La FIA declara riesgo térmico para el GP de Austria: qué cambia para los pilotos y los equipos

El Gran Premio de Austria se disputará este fin de semana bajo condiciones climáticas extremas. Ante las elevadas temperaturas pronosticadas para Spielberg, la FIA activó oficialmente el protocolo de "riesgo térmico", una medida incorporada recientemente al reglamento con el objetivo de proteger a los pilotos frente a situaciones de calor extremo dentro de los monoplazas.