Kimi Antonelli llega al Gran Premio de Austria con un mensaje claro: el campeonato de Fórmula 1 está lejos de estar definido. Tras sufrir su primer abandono de la temporada en Barcelona, el piloto de Mercedes reconoció que la pelea por el título será mucho más exigente de lo que parecía hace apenas unas semanas.
Antonelli anticipa una dura pelea por el título: "No va a ser un paseo"
El líder del campeonato llega al Gran Premio de Austria tras su primer abandono de la temporada y reconoce que Ferrari, Hamilton y hasta su compañero George Russell serán rivales de peso en la lucha por el Mundial.
El joven italiano lidera el campeonato con 41 puntos de ventaja luego de una racha de cinco victorias consecutivas, pero la victoria de Lewis Hamilton en España con Ferrari cambió el panorama y volvió a poner presión sobre la lucha por el campeonato.
Consultado sobre qué rival le preocupa más de cara al resto de la temporada, Antonelli fue contundente. "Todos", respondió. "No estoy preocupado, pero soy consciente de que no va a ser un paseo. Va a ser una batalla muy dura porque George es muy rápido, Lewis está en un gran momento, entiende el coche y llega con confianza".
Además, el italiano recordó que el abandono en Barcelona le hizo perder una buena cantidad de puntos cuando marchaba en la segunda posición. "Es importante aprovechar cada oportunidad porque nunca se sabe lo que puede pasar. Tampoco descartaría a los demás. Basta con ver lo que hizo Max Verstappen el año pasado, cuando remontó desde muy atrás. Hay que mantenerse siempre concentrado y dar lo mejor".
En el Gran Premio de España, Antonelli y George Russell protagonizaron un intenso duelo interno que terminó favoreciendo a Hamilton, quien aprovechó la situación para recuperar el liderazgo tras la última neutralización con Virtual Safety Car.
Aquella situación llevó al director del equipo Mercedes, Toto Wolff, a admitir que el equipo debía revisar cómo gestionar las batallas entre sus pilotos cuando hay un campeonato en juego.
Sobre ese tema, Antonelli explicó cuál será el criterio que aplicará Mercedes a partir de este fin de semana. "Dependerá de la situación de carrera. Si estamos bajo presión de otros equipos, correremos de una manera diferente. Pero si solamente estamos George y yo luchando por la posición, podremos competir libremente", concluyó.