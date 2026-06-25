Fórmula 1

Colapinto: "Confío plenamente en Briatore y en su forma de liderar"

El piloto argentino atraviesa una etapa de consolidación en Alpine y reconoció que las fuertes exigencias de Flavio Briatore fueron clave para su crecimiento en la Fórmula 1. Tras sumar puntos en tres de las últimas cuatro carreras, aseguró que el experimentado dirigente italiano le brinda un respaldo fundamental dentro y fuera de la pista.