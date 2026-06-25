Franco Colapinto atraviesa uno de los momentos más sólidos desde su llegada a Alpine en la Fórmula 1. En una temporada 2026 que muestra una marcada evolución del equipo francés tras los cambios reglamentarios en chasis y motores, el piloto argentino comienza a cosechar resultados que reflejan ese crecimiento colectivo.
Colapinto: "Confío plenamente en Briatore y en su forma de liderar"
El piloto argentino atraviesa una etapa de consolidación en Alpine y reconoció que las fuertes exigencias de Flavio Briatore fueron clave para su crecimiento en la Fórmula 1. Tras sumar puntos en tres de las últimas cuatro carreras, aseguró que el experimentado dirigente italiano le brinda un respaldo fundamental dentro y fuera de la pista.
La escudería de Enstone decidió a comienzos de 2025 sacrificar competitividad inmediata para concentrar recursos en el desarrollo de su nuevo proyecto técnico. Aquella apuesta dejó a Alpine en los últimos lugares del Campeonato de Constructores, un escenario complejo que Colapinto vivió en primera persona durante su debut como piloto titular.
Del fondo de la parrilla al crecimiento competitivo
La temporada pasada representó un desafío mayúsculo para el argentino. Llegó al equipo en plena competencia, sin experiencia previa con el monoplaza y con escaso recorrido en la máxima categoría.
Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar durante este año. Alpine logró dar un salto de calidad y Colapinto respondió con actuaciones cada vez más consistentes, sumando puntos en tres de los últimos cuatro Grandes Premios.
Ese progreso le permitió consolidarse dentro de la estructura y ganar confianza de cara al futuro.
Las críticas de Briatore y una relación basada en la exigencia
Durante los momentos más difíciles, Colapinto debió convivir con las exigencias y los cuestionamientos de Flavio Briatore, asesor ejecutivo y principal referente deportivo de Alpine.
Lejos de mostrarse molesto por aquella dureza, el piloto explicó que supo transformar esas experiencias en una herramienta de aprendizaje.
“Flavio me apoya mucho y ha sido muy duro conmigo en algunas ocasiones, pero necesita ser duro y creo que tiene la experiencia para ello. También depende de mí cómo tomo esos momentos y, por suerte, los tomé muy bien. Mejoré y aprendí de ellos”, expresó durante la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Austria.
Para Colapinto, la extensa trayectoria del dirigente italiano en la Fórmula 1 le otorga un valor especial a cada observación y consejo.
“Cuando utilizas toda su experiencia y sus comentarios para mejorar, para entender dónde necesitas enfocarte más y dónde debes ser más fuerte mentalmente, termina siendo algo muy útil”, afirmó.
La confianza como motor para seguir avanzando
El argentino también reconoció que el cambio desde Williams, donde trabajó bajo la conducción de James Vowles, hacia un Alpine liderado por Briatore implicó una adaptación importante.
“Desde que me uní al equipo todo fue muy diferente de lo que estaba acostumbrado, pero me ayudó a aprender mucho. Los momentos difíciles me hicieron mucho más fuerte”, señaló.
Además, destacó la confianza que recibió durante esta temporada y el respaldo constante que el italiano brinda a toda la estructura.
“Ha depositado mucha confianza en mí este año y eso me está empujando en la dirección correcta. Nos está ayudando a todos a avanzar como equipo”, sostuvo.
Colapinto remarcó que Briatore mantiene una mentalidad inconformista que considera clave para el crecimiento de Alpine. Según explicó, incluso cuando el equipo consigue buenos resultados, el dirigente siempre exige un paso más.
“Podemos terminar sextos y él ya está pensando en cómo seguir mejorando. Nunca está completamente satisfecho y esa es la forma de pasar de estar décimos, como el año pasado, a pelear cada vez más arriba”, indicó.
Por último, el argentino dejó en claro que comparte esa visión de largo plazo y que confía plenamente en el camino elegido por la escudería. “Creo que esa es la única manera de llegar a luchar por victorias en el futuro. Por eso confío plenamente en él”, concluyó.