Franco Colapinto entra en una etapa decisiva de la temporada. Mientras la Fórmula 1 se prepara para encarar el tramo previo al receso de verano europeo, Alpine ya dejó en claro que la continuidad del argentino para 2027 comenzará a definirse en las próximas carreras.
Briatore anticipó que Alpine resolverá el tema antes del receso de mitad de temporada
Las próximas cuatro carreras serán decisivas para el futuro de piloto argentino en la escudería francesa, mientras la escudería observa su desempeño y la dinámica con su compañero Pierre Gasly.
La señal llegó de parte de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería francesa y una de las voces de mayor peso dentro del equipo. El italiano habló del futuro de la alineación de Alpine y reconoció que Colapinto tiene chances concretas de seguir como piloto titular si logra sostener el rendimiento mostrado hasta ahora y mantiene una buena relación de trabajo con Pierre Gasly.
“Si Franco sigue rindiendo como lo está haciendo ahora y la relación entre Franco y Pierre sigue siendo como ahora… ¿por qué no?”, expresó Briatore en diálogo con Beyond The Grid, el podcast oficial de la Fórmula 1.
La frase no confirma una renovación, pero sí marca un cambio importante en el escenario automovilístico. Alpine no parece tener urgencia por buscar afuera, aunque tampoco quiere apresurarse. La decisión, según adelantó Briatore, llegará antes de las vacaciones de verano, después de una seguidilla que puede resultar determinante para el futuro del argentino.
De aquí al parón aparecen cuatro Grandes Premios en el calendario: Austria, Gran Bretaña, Bélgica y Hungría. Ese bloque será observado con especial atención por la estructura de Enstone, que ya tiene a Gasly asegurado para los próximos años y debe resolver quién ocupará el segundo asiento en 2027.
Para Colapinto, el desafío es claro: transformar su buen presente en argumentos sólidos para una renovación.
Un asiento codiciado
El lugar que hoy ocupa el piloto argentino se convirtió en una de las butacas más atractivas del mercado. Alpine dejó atrás el golpe deportivo de 2025, cuando terminó en el fondo del campeonato de constructores, y en 2026 consiguió reposicionarse dentro de la zona media alta de la Fórmula 1.
Con el impulso del nuevo reglamento técnico, el cambio a unidades de potencia Mercedes y una estructura reorganizada bajo la influencia de Briatore, el equipo francés logró dar un salto competitivo. Ese crecimiento también aumentó el valor del segundo asiento.
En ese contexto aparecieron rumores y nombres vinculados al futuro de Alpine. Sin embargo, Briatore buscó ponerle paños fríos a la especulación. El mensaje fue directo: la prioridad es evaluar lo que sucede en pista, y Colapinto todavía tiene la chance de defender su lugar con resultados.
No es un dato menor. En la Fórmula 1, muchas veces los contratos se empiezan a definir mucho antes de que termine la temporada. Por eso, que Alpine haya trazado una ventana concreta antes del receso convierte a las próximas carreras en una especie de examen deportivo para el argentino.
La comparación con Gasly
Colapinto comparte equipo con Pierre Gasly, un piloto experimentado, ganador en Fórmula 1 y ya afianzado dentro del proyecto Alpine. Esa comparación es inevitable y será uno de los elementos centrales que evaluará la escudería.
Aunque Gasly aparece por delante en el campeonato, el rendimiento de Colapinto ha sido competitivo en varios fines de semana. El argentino logró sostener una evolución importante desde su llegada a la categoría y, en esta temporada, mostró regularidad, capacidad de adaptación y una lectura cada vez más madura de las carreras.
Uno de los puntos que más valora Alpine es justamente esa curva de crecimiento. Colapinto no llegó a una estructura sencilla ni a un momento cómodo del equipo. Primero tuvo que adaptarse a la presión de la Fórmula 1, luego a la exigencia interna de Alpine y ahora a un auto desarrollado bajo un reglamento completamente nuevo.
En ese recorrido, su relación con Gasly también aparece como un factor importante. Briatore lo mencionó de manera explícita: no solo importa el rendimiento individual, sino también la dinámica entre ambos pilotos. Alpine necesita una dupla que sume, que trabaje en conjunto y que ayude a consolidar el proyecto técnico.
Cuatro carreras para convencer
Austria, Gran Bretaña, Bélgica y Hungría aparecen ahora como cuatro fechas de enorme valor para Colapinto. No necesariamente porque deba lograr un resultado extraordinario en cada una, sino porque Alpine buscará confirmar señales: ritmo, consistencia, gestión de neumáticos, clasificación, carrera, comunicación con el equipo y capacidad para sumar en fines de semana complejos.
El Red Bull Ring, Silverstone, Spa-Francorchamps y Hungaroring ofrecen desafíos muy distintos. Habrá circuitos rápidos, curvas de alta velocidad, exigencia aerodinámica, gestión estratégica y escenarios donde el trabajo del piloto puede marcar diferencias. Para Colapinto, cada salida a pista tendrá un peso especial.
La definición antes del receso también tiene una lectura política dentro del mercado de pilotos. Alpine no quiere llegar tarde a la negociación de 2027, pero tampoco parece dispuesto a desarmar una dupla que, hasta ahora, le dio estabilidad y rendimiento.
Por eso, la frase de Briatore tiene un valor doble. Por un lado, deja abierta la continuidad. Por otro, marca que todavía falta una confirmación. Colapinto está bien posicionado, pero debe terminar de cerrar el argumento en pista.
Un presente que cambió el escenario
Hace no tanto tiempo, el futuro de Colapinto en la Fórmula 1 estaba atravesado por dudas, rumores y competencia interna. Hoy la situación es diferente. El argentino se ganó un lugar dentro del proyecto Alpine y la propia conducción del equipo reconoce que su rendimiento lo mantiene en carrera para seguir.
Eso no significa que la renovación esté asegurada. En la Fórmula 1, los escenarios cambian rápido y las decisiones nunca dependen de un solo factor. Pero sí significa que Colapinto llegó a este tramo de la temporada con chances reales y con una oportunidad concreta por delante.
El mensaje de Briatore fue claro: si Franco mantiene el nivel, si la relación con Gasly sigue funcionando y si el equipo considera que esa dupla es la mejor opción para el futuro, la continuidad aparece como una posibilidad firme.
Ahora, la respuesta deberá llegar en pista. Para Colapinto, las próximas cuatro carreras pueden ser mucho más que una seguidilla antes del descanso. Pueden ser el tramo que termine de definir su lugar en la Fórmula 1 de 2027.
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