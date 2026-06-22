El trazado austríaco volverá a recibir a la máxima categoría del automovilismo en un escenario que suele ofrecer grandes espectáculos gracias a sus fuertes frenadas, importantes cambios de elevación y varias oportunidades de sobrepaso.
Gran Premio de Austria: horarios, dónde verlo y todo lo que hay que saber
Este fin de semana se correrá la octava fecha de la temporada 2026 en el Red Bull Ring de Spielberg, Austria. La carrera llega con el campeonato más abierto tras la victoria de Lewis Hamilton en Barcelona, un resultado que le permitió descontarle puntos al líder del torneo, Andrea Kimi Antonelli.
La actividad de la Fórmula 1 comenzará el viernes 26 de junio con las dos primeras tandas de entrenamientos libres. La tercera práctica se disputará el sábado antes de la clasificación, mientras que la carrera se largará el domingo 28 de junio.
Horarios de Argentina
Viernes 26 de junio
Entrenamiento Libre 1: 8:30
Entrenamiento Libre 2: 12:00
Sábado 27 de junio
Entrenamiento Libre 3: 7:30
Clasificación: 11:00
Domingo 28 de junio
Carrera (71 vueltas): 10:00
Un circuito con historia
El Red Bull Ring tiene una larga tradición dentro de la Fórmula 1. Inaugurado originalmente en 1969 como Österreichring, fue remodelado por completo a mediados de la década de 1990 y rebautizado como A1-Ring. Tras desaparecer del calendario después de 2003, regresó en 2014 bajo la gestión de Red Bull.
Con una extensión de 4,318 kilómetros, el circuito se caracteriza por sus largas rectas, curvas lentas y pronunciados desniveles. Estas características suelen generar carreras muy disputadas y estrategias variadas.
Además, es uno de los escenarios favoritos de los aficionados neerlandeses, que cada año copan las tribunas para apoyar a Max Verstappen. El piloto de Red Bull ostenta el récord de cuatro pole positions y cuatro victorias en Spielberg.
El clima, un factor a tener en cuenta
Las previsiones meteorológicas anticipan un fin de semana cálido y sin probabilidades importantes de lluvia. Para el domingo se esperan temperaturas cercanas a los 31 grados, una condición que podría influir en el comportamiento de los neumáticos y en las estrategias de carrera.
También corren la Fórmula 2 y la Fórmula 3
La Fórmula 2 tendrá una nueva presentación con el líder del campeonato, Gabriele Minì, buscando recuperar protagonismo tras no poder ganar en Barcelona.
Horarios (Argentina)
Práctica libre: viernes 6:05
Clasificación: viernes 11:55
Sprint: sábado 10:15
Carrera principal: domingo 6:10
Por su parte, la Fórmula 3 disputará la cuarta fecha de la temporada.
Horarios (Argentina)
Práctica libre: viernes 4:55
Clasificación: viernes 11:00
Sprint: sábado 6:05
Carrera principal: domingo 4:40