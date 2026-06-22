F1

Gran Premio de Austria: horarios, dónde verlo y todo lo que hay que saber

Este fin de semana se correrá la octava fecha de la temporada 2026 en el Red Bull Ring de Spielberg, Austria. La carrera llega con el campeonato más abierto tras la victoria de Lewis Hamilton en Barcelona, un resultado que le permitió descontarle puntos al líder del torneo, Andrea Kimi Antonelli.