TC en Rafaela

El regreso de Aguirre: triunfo, millones y un lugar otra vez entre los candidatos

El piloto de Arrecifes dominó el fin de semana en el regreso del Turismo Carretera al óvalo santafesino. Canapino fue segundo y Marco Dianda logró su primer podio en la categoría tras la exclusión de Marcos Landa en la revisión técnica.