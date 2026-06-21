Valentín Aguirre tuvo un domingo perfecto en Rafaela. El piloto de Arrecifes dominó la final del Turismo Carretera de punta a punta y se quedó con la Carrera de los Millones, una de las competencias más emblemáticas del calendario de la ACTC, que regresó este año al autódromo santafesino luego de la ausencia de la categoría en 2025.
El regreso de Aguirre: triunfo, millones y un lugar otra vez entre los candidatos
El piloto de Arrecifes dominó el fin de semana en el regreso del Turismo Carretera al óvalo santafesino. Canapino fue segundo y Marco Dianda logró su primer podio en la categoría tras la exclusión de Marcos Landa en la revisión técnica.
Al mando del Chevrolet Camaro del Pradecon Racing, Aguirre recibió la bandera a cuadros en primer lugar, se llevó el triunfo y el premio de 15 millones de pesos que entregó la competencia especial. Además, cortó una sequía de 31 carreras sin victorias y volvió a lo más alto del podio por primera vez desde mayo de 2024, cuando había ganado en Termas de Río Hondo.
La mañana ya había anticipado el protagonismo del arrecifeño. Aguirre se quedó con la serie más rápida y aseguró el mejor lugar de partida para la final. Agustín Canapino ganó la segunda batería y Jonatan Castellano la tercera, conformando una primera fila íntegramente de Chevrolet para la carrera principal.
En el momento de la largada, Aguirre logró defender la posición frente al ataque inicial de Canapino y desde allí comenzó a construir el triunfo. El piloto del Canning Motorsport intentó presionarlo en los primeros metros, pero nunca encontró una oportunidad concreta para disputar el liderazgo.
Detrás de ellos se desarrolló buena parte de la acción. Marcos Landa perdió posiciones tras un exceso en el frenaje durante los primeros giros, aunque luego protagonizó una gran recuperación. El uruguayo volvió a meterse en la pelea por el podio con varios sobrepasos y una destacada maniobra sobre Jonatan Castellano para ubicarse tercero.
Sin embargo, la carrera también tuvo su cuota de frustración. Castellano, que había largado desde la segunda fila y llegaba como líder del campeonato, comenzó a sufrir problemas en uno de sus neumáticos en el tramo final y fue perdiendo rendimiento hasta cruzar la meta en el 14° puesto.
Adelante nada cambió. Aguirre controló las diferencias durante toda la competencia y cerró un fin de semana ideal en el Templo de la Velocidad. Canapino completó el 1-2 para Chevrolet, mientras que el tercer lugar quedó finalmente en manos de Marco Dianda.
En pista, el último escalón del podio había sido para Marcos Landa, pero el representante del Pradecon Racing fue excluido de esa posición al no superar la verificación técnica por altura. La sanción le permitió al joven cordobés Dianda conseguir el primer podio de su trayectoria en el Turismo Carretera con el Dodge Challenger del Galarza Racing.
Otro de los destacados de la jornada fue el santafesino Ignacio Faín. El piloto del Torino NG cerró una sólida actuación y terminó octavo ante el público local, consolidando el crecimiento que viene mostrando en su segunda temporada dentro de la categoría.
“Lo disfruté mucho. Estoy muy contento con el rendimiento del auto y con toda la gente que vino al circuito. La largada fue el momento más difícil y después pudimos hacer una diferencia. Es muy gratificante ganar acá porque se me venía negando por una u otra cosa”, expresó Aguirre luego de la carrera.
El resultado también tuvo consecuencias en el campeonato. Castellano recuperó el liderazgo con 201,5 puntos, seguido por José Manuel Urcera con 187,5, mientras que Hernán Palazzo ascendió al tercer puesto con 181 unidades. Aguirre, por su parte, logró un triunfo clave que lo mete nuevamente en la pelea por un lugar dentro de la Copa de Oro cuando restan apenas tres fechas para el cierre de la etapa regular.
La próxima presentación del Turismo Carretera será el 11 y 12 de julio en Posadas, escenario de la octava fecha de la temporada.
Final – TC – 7ª fecha – 25 vueltas – Rafaela
Pos. Piloto M. Tpo. / Dif.
1 Aguirre Ch 36:19.123
2 Canapino, A. Ch 0.704
3 Dianda D 21.918
4 Santero BMW 27.174
5 Ledesma Ch 29.179
6 Landa Ch 29.180
7 Gianini F 31.015
8 Faín T 34.683
9 Ebarlin Ch 34.864
10 De Benedictis F 35.100
11 Di Palma Ty 37.480
12 Palazzo Ty 37.726
13 Catalán Magni Ty 40.113
14 Castellano D 40.824
15 Spataro F 41.599
Récord de vuelta: Aguirre en la 2ª vuelta 2 con 1m27s019. Promedio: 196,5 km/h. Sanciones: Landa, penalización “A” por altura. Recargo: Chansard, por maniobra peligrosa en perjuicio de Barrio. No largaron Fontana y Ferrante.
Campeonato – TC – Disputadas 7 de 15 fechas
Pos. Piloto M. Pts
1° Castellano D 201.5
2° Urcera Ty 187.5
3° Palazzo Ty 181.0
4° Lambiris F 179.0
5° Canapino, A. Ch 176.5
6° Rossi Ty 173.0
7° Fritzler MB 169.5
8° Chapur T. 165.0
9° Landa Ch 154.0
10° Catalán Magni Ty 151.5
11° Werner F 149.5
12° Aguirre Ch 144.5