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El regreso de Aguirre: triunfo, millones y un lugar otra vez entre los candidatos

El piloto de Arrecifes dominó el fin de semana en el regreso del Turismo Carretera al óvalo santafesino. Canapino fue segundo y Marco Dianda logró su primer podio en la categoría tras la exclusión de Marcos Landa en la revisión técnica.

Valentín Aguirre se consagró en Rafaela, dominando de principio a fin la Carrera de los Millones y cortando una racha de 31 fechas sin triunfos.Valentín Aguirre se consagró en Rafaela, dominando de principio a fin la Carrera de los Millones y cortando una racha de 31 fechas sin triunfos.
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Valentín Aguirre tuvo un domingo perfecto en Rafaela. El piloto de Arrecifes dominó la final del Turismo Carretera de punta a punta y se quedó con la Carrera de los Millones, una de las competencias más emblemáticas del calendario de la ACTC, que regresó este año al autódromo santafesino luego de la ausencia de la categoría en 2025.

Al mando del Chevrolet Camaro del Pradecon Racing, Aguirre recibió la bandera a cuadros en primer lugar, se llevó el triunfo y el premio de 15 millones de pesos que entregó la competencia especial. Además, cortó una sequía de 31 carreras sin victorias y volvió a lo más alto del podio por primera vez desde mayo de 2024, cuando había ganado en Termas de Río Hondo.

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La mañana ya había anticipado el protagonismo del arrecifeño. Aguirre se quedó con la serie más rápida y aseguró el mejor lugar de partida para la final. Agustín Canapino ganó la segunda batería y Jonatan Castellano la tercera, conformando una primera fila íntegramente de Chevrolet para la carrera principal.

En el momento de la largada, Aguirre logró defender la posición frente al ataque inicial de Canapino y desde allí comenzó a construir el triunfo. El piloto del Canning Motorsport intentó presionarlo en los primeros metros, pero nunca encontró una oportunidad concreta para disputar el liderazgo.

Detrás de ellos se desarrolló buena parte de la acción. Marcos Landa perdió posiciones tras un exceso en el frenaje durante los primeros giros, aunque luego protagonizó una gran recuperación. El uruguayo volvió a meterse en la pelea por el podio con varios sobrepasos y una destacada maniobra sobre Jonatan Castellano para ubicarse tercero.

valentin aguirre turismo carretera rafaelaAguirre brilló en el autódromo santafesino, asegurando su lugar en el podio tras una impecable actuación que lo devuelve a la pelea por el campeonato.

Sin embargo, la carrera también tuvo su cuota de frustración. Castellano, que había largado desde la segunda fila y llegaba como líder del campeonato, comenzó a sufrir problemas en uno de sus neumáticos en el tramo final y fue perdiendo rendimiento hasta cruzar la meta en el 14° puesto.

Adelante nada cambió. Aguirre controló las diferencias durante toda la competencia y cerró un fin de semana ideal en el Templo de la Velocidad. Canapino completó el 1-2 para Chevrolet, mientras que el tercer lugar quedó finalmente en manos de Marco Dianda.

En pista, el último escalón del podio había sido para Marcos Landa, pero el representante del Pradecon Racing fue excluido de esa posición al no superar la verificación técnica por altura. La sanción le permitió al joven cordobés Dianda conseguir el primer podio de su trayectoria en el Turismo Carretera con el Dodge Challenger del Galarza Racing.

valentin aguirre turismo carretera rafaelaEl piloto de Arrecifes logró un sólido desempeño en el TC, llevándose el premio mayor y revitalizando sus chances en la Copa de Oro a tres fechas del cierre.

Otro de los destacados de la jornada fue el santafesino Ignacio Faín. El piloto del Torino NG cerró una sólida actuación y terminó octavo ante el público local, consolidando el crecimiento que viene mostrando en su segunda temporada dentro de la categoría.

“Lo disfruté mucho. Estoy muy contento con el rendimiento del auto y con toda la gente que vino al circuito. La largada fue el momento más difícil y después pudimos hacer una diferencia. Es muy gratificante ganar acá porque se me venía negando por una u otra cosa”, expresó Aguirre luego de la carrera.

valentin aguirre turismo carretera rafaelaLa carrera en Rafaela no solo fue un triunfo para Aguirre, sino también una jornada de sorpresas con Dianda alcanzando su primer podio en el TC.

El resultado también tuvo consecuencias en el campeonato. Castellano recuperó el liderazgo con 201,5 puntos, seguido por José Manuel Urcera con 187,5, mientras que Hernán Palazzo ascendió al tercer puesto con 181 unidades. Aguirre, por su parte, logró un triunfo clave que lo mete nuevamente en la pelea por un lugar dentro de la Copa de Oro cuando restan apenas tres fechas para el cierre de la etapa regular.

La próxima presentación del Turismo Carretera será el 11 y 12 de julio en Posadas, escenario de la octava fecha de la temporada.

Final – TC – 7ª fecha – 25 vueltas – Rafaela

Pos. Piloto M. Tpo. / Dif.

1 Aguirre Ch 36:19.123

2 Canapino, A. Ch 0.704

3 Dianda D 21.918

4 Santero BMW 27.174

5 Ledesma Ch 29.179

6 Landa Ch 29.180

7 Gianini F 31.015

8 Faín T 34.683

9 Ebarlin Ch 34.864

10 De Benedictis F 35.100

11 Di Palma Ty 37.480

12 Palazzo Ty 37.726

13 Catalán Magni Ty 40.113

14 Castellano D 40.824

15 Spataro F 41.599

Récord de vuelta: Aguirre en la 2ª vuelta 2 con 1m27s019. Promedio: 196,5 km/h. Sanciones: Landa, penalización “A” por altura. Recargo: Chansard, por maniobra peligrosa en perjuicio de Barrio. No largaron Fontana y Ferrante.

Campeonato – TC – Disputadas 7 de 15 fechas

Pos. Piloto M. Pts

1° Castellano D 201.5

2° Urcera Ty 187.5

3° Palazzo Ty 181.0

4° Lambiris F 179.0

5° Canapino, A. Ch 176.5

6° Rossi Ty 173.0

7° Fritzler MB 169.5

8° Chapur T. 165.0

9° Landa Ch 154.0

10° Catalán Magni Ty 151.5

11° Werner F 149.5

12° Aguirre Ch 144.5

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