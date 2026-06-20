Gaspar Chansard cerró la clasificación del Turismo Carretera en Rafaela con sensaciones positivas luego de una jornada que comenzó complicada para su equipo, pero que terminó mostrando una importante mejora en el rendimiento del auto.
Rafaela en primera persona: los protagonistas palpitan una definición al límite en el óvalo
Tras una clasificación electrizante en el "Templo de la Velocidad", los principales animadores de la competición compartieron sus sensaciones. Desde el desahogo de Aguirre hasta la ilusión de los santafesinos Faín y Chansard, las voces de una jornada a puro motor.
El piloto reconoció que el objetivo inicial era ubicarse en los puestos de adelante dentro de su grupo clasificatorio y consideró que el resultado obtenido le permitirá largar desde la mitad del pelotón en las series del domingo.
La actividad no había comenzado de la mejor manera para la estructura, ya que una rotura de trompa en el primer entrenamiento condicionó parte del trabajo previsto. Sin embargo, el equipo logró recuperarse durante la jornada.
“Se nos puso cuesta arriba en el primer entrenamiento porque se rompió la trompa, pero pudimos hacer buenos cambios para el segundo ensayo. Después improvisamos algunas modificaciones para la clasificación y creo que fueron para mejor”, explicó.
El piloto también remarcó la exigencia que representa el óvalo rafaelino, uno de los escenarios más veloces del calendario, donde la confianza en el auto resulta determinante para marcar diferencias.
“La confianza es crucial, sobre todo acá por la velocidad y los frenajes tan exigentes. Diez metros pueden hacer la diferencia entre pasarte o ganar mucho tiempo. Venimos trabajando muy bien con el equipo y eso me da mucha tranquilidad”, señaló.
A la hora de analizar su vuelta rápida, Chansard reconoció que aprovechó el rebufo de dos rivales para conseguir una referencia competitiva.
“Venían Valle y Barrio adelante y aproveché la succión de ellos dos. Creo que fue clave para la vuelta”, comentó.
De cara a las series y la final del domingo, el piloto sostuvo que todavía hay margen para seguir evolucionando el auto.
“Tenemos que analizar todo porque está muy fino. En los entrenamientos estábamos a un segundo y después mejoramos mucho. Ahora hay que seguir trabajando porque correr en el pelotón es otra historia”, concluyó.
Faín se ilusiona en Rafaela: "Mañana vamos para ganar"
Ignacio Faín fue uno de los protagonistas de la clasificación del Turismo Carretera en Rafaela. El piloto santafesino cerró una destacada actuación al ubicarse sexto con el Torino NG del Trotta Racing y quedó bien posicionado para pelear adelante en la Carrera de los Millones.
Luego de la tanda clasificatoria, el representante de Villa Minetti se mostró conforme con el resultado obtenido, aunque reconoció que todavía había margen para mejorar algunos sectores de la vuelta.
“Había un poquito más, pero es bueno igual”, resumió Faín tras bajarse del auto.
El fin de semana en Rafaela tiene un condimento especial para el santafesino. Además de competir en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario, contó con el acompañamiento de una gran cantidad de seguidores que se acercaron al autódromo para alentarlo.
“Vinieron todos, así que estoy contento y disfrutando el evento”, expresó mientras recorría la zona de boxes rodeado de familiares, amigos y fanáticos.
Durante la clasificación, Faín incluso debió cortar la chicana para evitar perjudicar a otro competidor en plena vuelta rápida, una maniobra que dejó rastros de pasto sobre el Torino al momento de regresar a boxes.
Con el sexto puesto asegurado y la expectativa de una carrera que promete emociones, el piloto del Trotta Racing no dudó cuando le preguntaron cuál es su objetivo para el domingo.
“Vamos para ganar”, respondió con convicción.
Faín largará desde una posición expectante en las series y buscará aprovechar el potencial mostrado por el Torino para ser protagonista en la final de la séptima fecha del campeonato de Turismo Carretera en el óvalo rafaelino.
Castellano quedó tercero y se ilusiona con pelear adelante en Rafaela
Jonatan Castellano ratificó el buen rendimiento que mostró durante toda la jornada en Rafaela y cerró la clasificación del Turismo Carretera en la tercera posición. El piloto de Lobería se ubicó a poco más de dos décimas de la pole position y quedó bien perfilado para las series del domingo en la Carrera de los Millones.
Al mando del Dodge Challenger del Galarza Racing, Castellano logró concretar dos vueltas competitivas en una clasificación que exigió precisión al límite en el veloz trazado santafesino.
“Pudimos hacer dos buenas vueltas. La primera fue solo y la segunda detrás de otro auto. En la última chicana aproveché la succión, aunque también me terminó perjudicando porque llegué muy encima”, explicó luego de la tanda.
El experimentado piloto destacó que el rendimiento mostrado en clasificación fue la confirmación del potencial que ya habían evidenciado durante los entrenamientos, una instancia que suele ser difícil de trasladar al momento de buscar el tiempo definitivo.
“No es para nada fácil. La pista estaba complicada, especialmente en la primera chicana, donde me pasé varias veces durante el día. Está bastante sucia y eso hace que encontrar el límite sea muy difícil”, señaló.
Respecto al comportamiento del auto, Castellano reconoció que todavía hay aspectos por pulir para afrontar la actividad del domingo.
“Hay un buen equilibrio, pero está todo muy fino. La trompa, la cola, la tracción y el frenaje están al límite, algo típico de Rafaela. Vamos a analizar bien qué tocar porque no es sencillo encontrar el balance ideal”, comentó.
El piloto del Galarza Racing también observó que la evolución de la pista generó incertidumbre durante la clasificación, ya que los tiempos continuaron bajando en los últimos grupos.
“Calculábamos que clasificar al final nos podía favorecer. En mi caso mejoramos respecto al entrenamiento y eso es positivo”, agregó.
Con el tercer lugar asegurado, Castellano partirá desde la primera fila de una de las series y buscará un resultado que le permita pelear por los puestos de privilegio en la final.
“Ahora el objetivo es mantener la punta en la serie y tratar de hacerla lo más rápida posible para tener una buena posición de largada. La largada es importante, aunque sabemos que no define todo”, concluyó.
Aguirre y una pole con sabor especial: "Hace rato que no me pasaba algo así"
Valentín Aguirre fue el gran protagonista de la clasificación del Turismo Carretera en Rafaela. El piloto de Arrecifes no solo se quedó con la pole position y el récord del circuito, sino que además vivió una jornada cargada de emociones después de varios meses de trabajo para volver a pelear en los puestos de punta.
Apenas descendió del Chevrolet Camaro del Pradecon Racing, la sonrisa lo decía todo. La pole conseguida en el óvalo santafesino significó mucho más que los dos puntos para el campeonato.
“Es una satisfacción muy grande. Venimos peleando mucho para ser competitivos y uno trata de no hacerle faltar nada al auto. A veces las cosas no se dan, pero hoy salió todo como nos gusta”, expresó.
Aguirre destacó el trabajo realizado por el equipo durante toda la jornada y agradeció especialmente a la estructura dirigida por la familia Fernández por el rendimiento mostrado en Rafaela.
“Estoy muy agradecido al Pradecon Racing por el auto que me entregaron. Hoy se vio reflejado todo el trabajo que venimos haciendo”, sostuvo.
El arrecifeño reconoció que durante los entrenamientos ya percibía que tenían potencial para pelear por la pole, aunque un inconveniente detectado en el segundo ensayo obligó al equipo a redoblar esfuerzos antes de la clasificación.
“Sabíamos que podíamos estar muy bien. En el segundo entrenamiento encontramos algo que no estaba correctamente colocado en el auto y trabajamos sobre eso. Sumado a toda la información que juntamos durante el día, logramos un auto muy bien balanceado”, explicó.
La vuelta decisiva llegó en el segundo intento. Tras advertir que los neumáticos todavía no habían alcanzado la temperatura ideal en el primer giro lanzado, decidió insistir una vuelta más y encontró el tiempo que terminó dándole la pole.
“Cuando pasé por la primera chicana me di cuenta de que la goma todavía no estaba en la temperatura óptima. Por eso no descarté hacer una segunda vuelta y ahí fue donde salió el tiempo”, relató.
La confirmación llegó por la radio del equipo y quedó grabada en uno de los momentos más felices del fin de semana.
“Me empezaron a gritar ‘pole, pole, pole’ por la radio. Ahí se me dibujó una sonrisa enorme dentro del casco”, recordó.
Aunque el sábado terminó de la mejor manera posible, Aguirre ya piensa en lo que viene. Este domingo deberá afrontar una serie exigente y luego una final donde todos intentarán arrebatarle el protagonismo conseguido en clasificación.
“Ahora quiero disfrutar este momento porque hace rato que no me pasaba. Pero mañana voy a intentar ganar. No tengan dudas de eso”, afirmó.
Con la pole asegurada y un Chevrolet que mostró gran rendimiento en el circuito más veloz del calendario, Aguirre aparece como uno de los principales candidatos para quedarse con la Carrera de los Millones.
Canapino: "Con los kilos, ya estar ahí era como ganar"
Agustín Canapino fue uno de los grandes protagonistas de la clasificación del Turismo Carretera en Rafaela. El piloto de Arrecifes se ubicó segundo, muy cerca de la pole position, y valoró especialmente el rendimiento conseguido pese al lastre que carga por su posición en el campeonato.
El arrecifeño explicó que gran parte del trabajo del fin de semana estuvo centrado en encontrar una puesta a punto adecuada para el particular trazado rafaelino.
"Este circuito requiere una puesta a punto completamente distinta a todo lo que veníamos usando. Es un circuito maravilloso para trabajar desde la ingeniería", señaló.
Canapino también destacó que continúa involucrado directamente en cada decisión técnica de su Chevrolet Camaro.
"Yo sigo siendo mi propio ingeniero. Todo lo que se usa en mi auto lo sigo 100% yo. Tengo el asesoramiento de los ingenieros del equipo, pero el seguimiento lo hago personalmente", afirmó.
Respecto de la vuelta que lo dejó a las puertas de la pole, aseguró que fue una ejecución prácticamente perfecta.
"Fue una vuelta perfecta, maximizando lo que había. Realmente estamos sorprendidos porque no esperábamos andar tan bien con los kilos que tenemos", comentó.
De hecho, el tetracampeón del TC no ocultó que el lastre fue determinante en el resultado final.
"Los kilos molestan en todos lados. Hoy claramente, sin los kilos, hubiésemos hecho la pole por diferencia. Por eso es un gran sábado para nosotros", remarcó.
Lejos de mostrarse frustrado por haber quedado tan cerca del mejor tiempo, Canapino valoró el resultado obtenido.
"Al contrario. Ya estar ahí con tantos kilos y haberlo hecho a la diferencia que le hicimos al resto de los usuarios con lastre era como ganar", sostuvo.
Consultado sobre una denuncia relacionada con un supuesto tránsito irregular en una de las chicanas durante su vuelta rápida, el piloto se mostró tranquilo.
"Mi vuelta fue redondita, prolijita, sin ningún error y por donde hay que ir. Estoy tranquilo con eso", respondió.
Pensando en la final del domingo, evitó centrarse únicamente en el poleman Valentín Aguirre y advirtió sobre la paridad que ofrece el óvalo.
"Hay que ganarle a Valentín, a Castellano, a Ciantini y a muchos rivales. Esto es Rafaela y puede ganar cualquiera", concluyó.