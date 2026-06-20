Turismo Carretera

Rafaela en primera persona: los protagonistas palpitan una definición al límite en el óvalo

Tras una clasificación electrizante en el "Templo de la Velocidad", los principales animadores de la competición compartieron sus sensaciones. Desde el desahogo de Aguirre hasta la ilusión de los santafesinos Faín y Chansard, las voces de una jornada a puro motor.