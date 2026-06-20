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Dos puntos importantes

Aguirre voló en Rafaela y se quedó con la pole récord del Turismo Carretera

El arrecifeño estableció un nuevo récord en el óvalo santafesino, logrando su quinta pole en la categoría y sumando puntos clave para el campeonato.

La marca del arrecifeño le permitió además sumar dos puntos importantes para el campeonato en una fecha especial como la Carrera de los Millones.La marca del arrecifeño le permitió además sumar dos puntos importantes para el campeonato en una fecha especial como la Carrera de los Millones.
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Valentín Aguirre fue el gran protagonista de la clasificación del Turismo Carretera en el Autódromo Ciudad de Rafaela. El piloto de Arrecifes se quedó con la pole position para la séptima fecha de la temporada y estableció un nuevo récord histórico para el mítico óvalo santafesino.

Al mando del Chevrolet Camaro preparado por el Pradecon Racing, Aguirre marcó un tiempo de 1m25s673, registro que le permitió alcanzar una velocidad promedio de 199,596 km/h y superar la mejor marca que tenía el circuito. De esta manera, sumó su quinta pole position en la máxima categoría y la segunda en Rafaela, escenario donde también había sido el más rápido en clasificación durante la temporada 2019.

La marca del arrecifeño le permitió además sumar dos puntos importantes para el campeonato en una fecha especial como la Carrera de los Millones.

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Chevrolet dominó la clasificación con un contundente 1-2. El campeón vigente, Agustín Canapino, quedó como escolta a apenas 154 milésimas con el Camaro del Canning Motorsports, mientras que Jonatan Castellano completó el trío de punta con el Dodge Challenger del Galarza Racing.

Detrás se ubicaron los dos Mercedes-Benz del Maquin Parts. Otto Fritzler terminó cuarto y Diego Azar cerró el quinto puesto, confirmando el buen rendimiento de la estructura en uno de los circuitos más veloces del calendario.

Entre los destacados también apareció el santafesino Ignacio Faín, que logró una sólida sexta posición con el Torino NG del Trotta Racing. El piloto de Villa Minetti quedó por delante de Marco Dianda, séptimo con otro Dodge Challenger del Galarza Racing.

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El top diez se completó con Marcos Landa (Chevrolet Camaro), Nicolás Bonelli (Ford Mustang) y Christian Ledesma (Chevrolet Camaro).

Con la clasificación concluida, la actividad continuará este domingo con las tres series clasificatorias desde las 11 y posteriormente la final de la Carrera de los Millones, una de las competencias más esperadas de la temporada del Turismo Carretera.

Así se largan las series del TC

Valentín Aguirre lidera la primera, Agustín Canapino la segunda y Jonatan Castellano la última

Tras el cierre del día sábado en Rafaela, con la clasificación y pole de Valentín Aguirre, se definieron las grillas para las series del Turismo Carretera en el Gran Premio RUS Agro - Copa AFA. Aguirre sale adelante de la primera batería, Agustín Canapino comandará la segunda, mientras que Jonatan Castellano comienza en la cabecera de la tercera y última serie. Las series comienzan a las 11:00 horas, y serán televisadas por El Nueve y Motor Play.

SERIE 1 (Cuerda izquierda)

FILA 1: Aguirre - Fritzler

FILA 2: Dianda - Ledesma

FILA 3: Di Palma - De Benedictis

FILA 4: Candela - Risatti

FILA 5: Quijada - Vázquez

FILA 6: Agrelo - Ochoa

FILA 7: Werner - Trucco

FILA 8: Lambiris - Barrio

FILA 9: Carinelli - Álvarez

FILA 10: Impiombato

SERIE 2

FILA 1: Canapino A. - Azar

FILA 2: Landa - Gianini

FILA 3: Ebarlin - Palazzo

FILA 4: Ardusso - Rossi

FILA 5: Todino - Lugon

FILA 6: Jakos - Benvenuti

FILA 7: Catalan Magni - Trosset

FILA 8: Moscardini - Teti

FILA 9: Olmedo - De Carlo

SERIE 3

FILA 1: Castellano - Faín

FILA 2: Bonelli - Santero

FILA 3: Valle - Chansard

FILA 4: Craparo - Spataro

FILA 5: Mangoni - Fontana

FILA 6: Urcera - Castro

FILA 7: Chapur - Canapino M.

FILA 8: Scialchi - Martínez

FILA 9: Ricciardi - Ferrante

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