Turismo Carretera

Chansard, Mangoni y Chapur se ilusionan con la Carrera de los Millones en Rafaela

El Turismo Carretera regresa a Santa Fe con altas expectativas. Los pilotos se preparan para enfrentar desafíos de motor y aerodinámica en el óvalo. El santafesino Chansard busca destacarse, el cordobés Chapur llega atravesando uno de sus mejores momentos y Mangoni asoma como uno de los nombres a tener en cuenta.