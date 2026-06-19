El regreso del Turismo Carretera a la provincia genera expectativa en todo el ambiente automovilístico. La tradicional Carrera de los Millones volverá a convocar a miles de fanáticos en el Autódromo de Rafaela, que se prepara para recibir una de las competencias más importantes a nivel nacional.
Chansard, Mangoni y Chapur se ilusionan con la Carrera de los Millones en Rafaela
El Turismo Carretera regresa a Santa Fe con altas expectativas. Los pilotos se preparan para enfrentar desafíos de motor y aerodinámica en el óvalo. El santafesino Chansard busca destacarse, el cordobés Chapur llega atravesando uno de sus mejores momentos y Mangoni asoma como uno de los nombres a tener en cuenta.
Uno de los pilotos santafesinos que buscará destacarse en el óvalo será Gaspar Chansard. El representante de Reconquista llega con confianza tras el buen resultado conseguido en la fecha anterior y con un intenso trabajo realizado junto a su equipo para afrontar uno de los desafíos más particulares del calendario.
"Venimos de Alta Gracia después de un buen resultado, pero en el TC no es fácil mantenerse. Hay mucho trabajo detrás para seguir siendo competitivos", explicó el piloto, que reconoció que gran parte de la preparación estuvo enfocada en mejorar uno de los aspectos clave para Rafaela: la potencia del motor.
"Trabajamos mucho en el motor porque creemos que hoy es nuestro punto más débil. Veremos cómo caemos acá, porque Rafaela es un circuito donde la potencia tiene mucha importancia. Aunque también hay que frenar y doblar bien", señaló.
Más allá de la velocidad final, Chansard destacó el rol fundamental de la aerodinámica en el óvalo santafesino. Según explicó, las sensaciones del auto se perciben especialmente en el histórico curvón sur, uno de los sectores más exigentes del circuito. "El curvón te dice todo. Ahí sentís si el auto está cargado de adelante o de atrás. Es el lugar donde más se nota el balance aerodinámico y donde el piloto puede evaluar cómo está funcionando el conjunto", comentó.
Otro de los aspectos determinantes será la frenada, una maniobra que en Rafaela puede marcar diferencias importantes entre los pilotos. "Se puede ganar o perder mucho tiempo frenando. El primer tramo de la frenada depende muchísimo de la carga aerodinámica. Si el auto no está bien equilibrado en esa primera parte, después es muy difícil terminar de detenerlo correctamente y terminás entrando bloqueado o de costado", analizó.
Por eso, para el piloto reconquistense, la clave estará en encontrar el equilibrio ideal entre velocidad y estabilidad. "Sin dudas Rafaela es un circuito donde la aerodinámica tiene una importancia enorme", resumió.
Además, Chansard considera que el rebufo volverá a ser un factor decisivo, aunque reconoce que todavía hay pocas referencias con la nueva generación de autos en el veloz trazado santafesino. "Creo que la succión va a estar presente. Hay poco historial de estos autos en Rafaela, así que iremos descubriendo durante el fin de semana cómo se comportan", concluyó.
Chapur llega con confianza
Facundo Chapur llega a Rafaela atravesando uno de sus mejores momentos dentro del Turismo Carretera. El cordobés consiguió una importante victoria en la fecha anterior y desembarca en el Templo de la Velocidad con la confianza en alza y la ilusión de seguir siendo protagonista en una de las carreras más especiales de la temporada.
Sin embargo, sabe que el desafío no será sencillo. Además de las particularidades del circuito, deberá afrontar el lastre de 25 kilos que reciben los ganadores de la etapa regular, una condición que ya complicó a varios pilotos este año.
"Por lo que se vio, los kilos duelen. Le pasó a varios que ganaron una carrera y después fueron un poco para atrás", reconoció Chapur. Aunque enseguida aclaró que Rafaela podría ser una excepción por las características del trazado. "Hay menos curvas y eso puede ayudar. Los kilos generan algunos desequilibrios, pero al haber menos sectores de curva quizás se sientan un poco menos".
Como ocurre cada vez que el TC visita el óvalo santafesino, gran parte del trabajo estará centrado en la puesta a punto aerodinámica. Para Chapur, el límite de descargar el auto aparece cuando el rendimiento comienza a verse afectado en otros aspectos fundamentales. "Hay que descargarlo hasta que sea más lento. Porque después hay que frenar y hay que traccionar. Todo tiene un límite", explicó.
El piloto del Trotta Racing también destacó que existen múltiples formas de reducir la carga aerodinámica y que cada equipo desarrolla su propia receta para encontrar velocidad sin comprometer la estabilidad. "No solamente se trabaja con el alerón. Hay muchas maneras de sacarle carga al auto y ahí aparece la interpretación que hace cada grupo de ingeniería", señaló.
Más allá de la pelea por el resultado, Chapur considera que Rafaela será una fecha importante para seguir comprendiendo el comportamiento de los nuevos modelos del Turismo Carretera. "El objetivo principal, más allá del resultado, es entender cómo quedó conformado el auto, comprender mejor el balance y seguir aprendiendo. Creo que va a ser un circuito que nos va a enseñar mucho sobre el reglamento actual y sobre estos autos", analizó.
Claro que cuando llegó el momento de hablar de expectativas para el domingo, el cordobés dejó de lado cualquier análisis técnico y fue contundente. "¿Qué firmo para el domingo? Ganar de nuevo", respondió entre risas.
Con una victoria reciente, la confianza renovada y un Torino NG que viene mostrando competitividad, Chapur se presenta como uno de los candidatos a dar pelea en la Carrera de los Millones y seguir sumando fuerte en el campeonato.
Mangoni va por otro golpe
Santiago Mangoni sabe que Rafaela no admite errores. El piloto de Balcarce, ganador esta temporada con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport, llega a la séptima fecha del Turismo Carretera como uno de los nombres a tener en cuenta para la Carrera de los Millones, una competencia donde la velocidad y la estrategia suelen ir de la mano.
Con la actividad a punto de comenzar, Mangoni no ocultó sus expectativas de estar entre los protagonistas desde el inicio. "Sería bárbaro quedar primero en la clasificación. Estar adelante siempre es importante porque Rafaela es un circuito muy difícil", afirmó en la previa del regreso del TC al óvalo santafesino.
Como ocurre cada vez que la categoría desembarca en el Templo de la Velocidad, gran parte del trabajo pasa por encontrar la configuración aerodinámica adecuada. En ese sentido, el piloto del Canning Motorsport adelantó que la idea será comenzar con un auto descargado para aprovechar al máximo las extensas rectas del circuito. "Siempre trato de arrancar descargado. Después, si el auto se muestra inestable, le empezás a dar un poco más de carga hasta encontrar una configuración que te permita tener confianza", explicó.
La búsqueda no es sencilla. Más carga aerodinámica ayuda a mejorar el frenado y la estabilidad, pero también resta velocidad final, un aspecto determinante en Rafaela. "Cuanto más alerón tenés, mejor frenás, pero después están las rectas largas y eso te puede perjudicar. Hay que encontrar el punto justo", analizó.
Las frenadas de las dos primeras chicanas aparecen como uno de los sectores más exigentes de la vuelta. Allí, según Mangoni, se pueden definir muchas décimas. "La primera y la segunda chicana son fundamentales. Ahí se puede ganar o perder mucho tiempo durante una vuelta", sostuvo.
Otro punto clave será el tradicional curvón, donde los pilotos suelen encontrar gran parte de las respuestas sobre el comportamiento del auto. "Generalmente es un poco mejor por abajo, pero depende mucho de cómo funcione el auto. Si no está del todo bien, a veces conviene hacer una trayectoria más alta para salir mejor armado a la recta", explicó.
Con una victoria que ya le aseguró un lugar de privilegio en la pelea por el campeonato, Mangoni llega a Rafaela con el objetivo de seguir sumando fuerte y transformarse en uno de los protagonistas de una de las carreras más esperadas del calendario.