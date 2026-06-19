La espera terminó. Poco antes de las 10 de la mañana de este viernes, el Autódromo Ciudad de Rafaela abrió oficialmente sus puertas y comenzó a recibir a los primeros fanáticos que, desde muy temprano, aguardaban con ansiedad el ingreso al predio para vivir una nueva edición del Turismo Carretera.
El Autódromo de Rafaela abrió sus puertas y comenzó la fiesta del Turismo Carretera
Desde media mañana, cientos de fanáticos comenzaron a ingresar al predio para instalarse y asegurarse un lugar privilegiado de cara a un fin de semana que promete emociones fuertes y el regreso del automovilismo nacional a una de sus catedrales.
La expectativa generada por el regreso de la máxima categoría del automovilismo argentino quedó reflejada en una extensa fila de vehículos que se formó en los accesos al autódromo.
Antes incluso de la apertura, la cola superaba el kilómetro de extensión, con familias, grupos de amigos y seguidores de distintas provincias que llegaron dispuestos a instalarse durante todo el fin de semana.
Motorhomes, casas rodantes, camionetas cargadas con carpas, reposeras, conservadoras y banderas comenzaron a poblar el histórico óvalo rafaelino, que una vez más se transformará en el epicentro de la pasión fierrera.
Muchos eligieron llegar con varias horas de anticipación para asegurarse los sectores más buscados y disfrutar desde el primer momento del ambiente único que ofrece el circuito.
La llegada anticipada de los fanáticos asegura los mejores lugares
El movimiento fue constante durante toda la mañana. Personal de organización, seguridad y colaboradores trabajaron para agilizar el ingreso y ordenar la ubicación de los espectadores, en una jornada que transcurrió con entusiasmo y en un clima de verdadera fiesta popular.
Durante viernes, sábado y domingo, miles de personas pasarán por el autódromo para disfrutar de una programación cargada de actividad en pista, con entrenamientos, clasificaciones y las esperadas competencias que tendrán como protagonistas a los principales referentes del automovilismo nacional.
Como ocurre en cada visita del Turismo Carretera, Rafaela vuelve a convertirse en un punto de encuentro para fanáticos de todo el país.
El predio adquiere una dinámica propia: las parrillas comienzan a encenderse desde temprano, las camisetas de los pilotos se mezclan entre los pasillos improvisados y las conversaciones giran exclusivamente en torno a motores, estrategias y candidatos para quedarse con la victoria.
Rafaela: punto de encuentro para los amantes del automovilismo
La ciudad también siente el impacto de uno de los eventos deportivos más convocantes del calendario nacional. Hoteles, restaurantes, estaciones de servicio y comercios reciben a visitantes que llegan para acompañar la competencia y disfrutar de un espectáculo que trasciende lo deportivo.
Con el rugido de los motores cada vez más cerca y las tribunas comenzando a poblarse, Rafaela vuelve a vivir uno de sus fines de semana más emblemáticos.
La pasión por el automovilismo ya está en marcha y la fiesta del Turismo Carretera comenzó a escribirse una vez más en el histórico templo de la velocidad.