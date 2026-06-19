Se encienden los motores

El Autódromo de Rafaela abrió sus puertas y comenzó la fiesta del Turismo Carretera

Desde media mañana, cientos de fanáticos comenzaron a ingresar al predio para instalarse y asegurarse un lugar privilegiado de cara a un fin de semana que promete emociones fuertes y el regreso del automovilismo nacional a una de sus catedrales.