ACTC Educativo desarrolló una nueva jornada formativa en la ciudad de Rafaela, en el marco de su programa de capacitación orientado a estudiantes de escuelas técnicas, jóvenes vinculados al mundo de la mecánica y alumnos de los primeros años de carreras técnicas.
ACTC Educativa se acerca a las escuelas los vehículos de alta competición: “La idea es que puedan tocar, entender y conocer de qué se trata"
La propuesta formativa incluyó mecánica, seguridad vial y automovilismo de alta competencia. El secretario general de la ACTC, Facundo Gil Bisella, destacó el carácter educativo, práctico e interactivo de la actividad.
La actividad se llevó adelante en la Escuela Técnica “Guillermo Lehmann” y contó con la participación de docentes especializados, profesionales del área, integrantes del departamento educativo de la entidad, alumnos de los últimos años y el piloto Ignacio Faín.
Una propuesta con perfil técnico y educativo
El secretario general de la ACTC, Facundo Gil Bisella, explicó a El Litoral que la visita a Rafaela forma parte del trabajo que la entidad viene desarrollando para acercar el automovilismo de alta competencia al ámbito educativo.
“ACTC Educativo visita la Escuela Técnica ‘Guillermo Lehmann’ de Rafaela, acompañando a todo nuestro equipo y al departamento de educación de la entidad, junto con nuestros docentes, especialistas, el piloto Ignacio Faín, la gente de la escuela técnica y los alumnos”, expresó.
En ese sentido, remarcó que la capacitación está pensada especialmente para estudiantes que ya transitan la etapa final de su formación técnica. “Llevamos adelante una capacitación técnica para el perfil de los alumnos de escuelas técnicas de los últimos dos años, también para los primeros años de universidades técnicas y para mecánicos”, detalló Gil Bisella.
Seguridad y contacto directo con los autos de competición
La primera jornada estuvo centrada en la mecánica de vehículos de competición y en distintos aspectos vinculados a la seguridad, uno de los puntos centrales de la propuesta educativa.
“Hoy es la jornada mecánica de vehículos de TC. Comenzó a las 13 con la acreditación y a las 14 fue el inicio de la capacitación. Ahora estamos en la segunda parte del segundo módulo, donde se trataron distintos temas que tienen que ver fundamentalmente con la seguridad”, explicó.
El referente de la ACTC subrayó que la seguridad ocupa un lugar prioritario dentro del programa. “Nosotros debemos mucho por la seguridad y nuestros especialistas estuvieron explicando muy bien ese tema, haciendo participar a los alumnos con los componentes. Ahora será el turno del auto de carrera”, señaló.
Durante la actividad, los estudiantes pudieron observar, tocar y analizar distintos elementos de vehículos de competición, en una experiencia práctica poco habitual dentro del ámbito escolar.
“La idea es que ellos puedan tocar, entender y conocer de qué se tratan estos elementos. Quizás no se tiene un acceso fácil a diario, y hoy nosotros los ponemos a disposición para que puedan comprender un poco más de qué se trata este automovilismo y este Turismo Carretera de alta competencia”, agregó Gil Bisella.
Educación vial y una segunda jornada abierta
El programa continuará con una segunda instancia orientada a la educación vial, abierta también a otras instituciones educativas y a la comunidad. “Mañana estaremos con el taller de educación vial, que ya está más dirigido también a los dos últimos años de la escuela. No tienen que ser técnicos, sino que también está abierto a otras escuelas y a la comunidad”, indicó el secretario general de la ACTC.
Según explicó, la propuesta combina una parte teórica con un recorrido práctico por distintas estaciones de aprendizaje.
“Tratamos de que sea un taller interactivo. Hay una parte de disertación teórica que lleva adelante Diego Garay, técnico especializado en seguridad vial, y después una parte de estaciones”, precisó.
La segunda jornada, prevista para este viernes 19 de junio, contará con 10 estaciones de trabajo, en las que los estudiantes rotarán por grupos para abordar diferentes contenidos vinculados al tránsito, la conducción responsable y el mantenimiento de vehículos.
“Son 10 estaciones donde los distintos grupos de alumnos van a participar en el conocimiento, el aprendizaje y la capacitación sobre los distintos vehículos, cómo deben mantenerlos, cómo se deben manejar y cómo se debe circular en la vía pública”, detalló Gil Bisella.
También participarán agentes de tránsito y seguridad vial, quienes abordarán temas vinculados a controles y prevención.
“Participarán agentes viales que van a explicar lo que es la alcoholimetría, y también estará Claudio Alonso, nuestro comisario deportivo, especialista en simuladores, en la parte cognitiva y en las gafas de distorsión”, sostuvo.
Aprender a través de la experiencia
Desde la organización destacaron que la propuesta busca unir formación técnica, deporte motor y conciencia vial, con una modalidad participativa y didáctica. “Hay muchos elementos para poder aprender y también para entretenerse, porque la idea es que esto sea didáctico y que todos puedan participar interactuando con los docentes y con la gente que va a estar a cargo”, concluyó Facundo Gil Bisella.
La visita de ACTC Educativo a Rafaela se suma a las actividades que la entidad desarrolla en distintos puntos del país, con el objetivo de acercar el mundo del automovilismo profesional a las nuevas generaciones y fortalecer el vínculo entre la educación técnica y la alta competencia.