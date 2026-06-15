El Turismo Carretera empezó a vivir la previa de Rafaela mucho antes de llegar al veloz trazado santafesino. Durante los últimos días, una importante cantidad de equipos y pilotos pasó por el autódromo Roberto Mouras de La Plata para desarrollar pruebas, chequear trabajos realizados en los talleres y reunir información clave de cara a la séptima fecha del campeonato.
El TC aceleró su preparación para el regreso a Rafaela
Varios equipos del Turismo Carretera ensayaron durante la semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, con trabajos aerodinámicos y de puesta a punto pensando en una de las fechas más esperadas del calendario.
La visita a Rafaela no será una carrera más. La categoría volverá al tradicional escenario después de dos años de ausencia y lo hará en un momento importante de la temporada, ya ingresando definitivamente en la segunda parte de la Etapa Regular, con José Manuel Urcera como líder del campeonato.
Por eso, la semana de ensayos tuvo mucha actividad. El martes giraron Nicolás Moscardini, Norberto Fontana y Hernán Palazzo. El miércoles fue el turno exclusivo del Maquin Parts, con Urcera y Diego Azar. El jueves, en tanto, la actividad continuó con Marcos Landa, Mauricio Lambiris, Thomas Ricciardi, Tobías Martínez y el TC Pista de Nicanor Santilli Pazos.
Moscardini trabajó con el Ford Mustang que atiende el equipo de Omar Martínez. El platense, ganador en El Calafate, aprovechó el ensayo para buscar equilibrio con el lastre hándicap de 25 kilos que carga por aquella victoria, la primera de su camino en el Turismo Carretera.
Norberto Fontana también fue parte de los ensayos con el Chevrolet Camaro del Azar Motorsport. El arrecifeño, bajo la supervisión técnica de Sebastián Azar, se enfocó en corregir la puesta a punto, mejorar la fiabilidad y tratar de encontrar una mejor performance de cara a Rafaela.
Hernán Palazzo, por su parte, giró con el Toyota Camry del Pradecon Racing. El objetivo fue encontrar una configuración que le permita mantenerse competitivo y sostenerse dentro del Top 10 de la Copa de Oro. El piloto se ubica séptimo con 155 puntos, a 29,5 unidades de Urcera.
El miércoles, el protagonismo quedó para el Maquin Parts. José Manuel Urcera, nuevo puntero del campeonato trabajó con el Toyota Camry, mientras que Diego Azar hizo lo propio con el Mercedes.
El equipo utilizó la jornada completa, desde las 8 de la mañana hasta entrada la tardecita, bajo los lineamientos técnicos y de ingeniería de Carlos Caunedo.
El foco principal estuvo puesto en el kilómetro, una referencia clave pensando en Rafaela. Allí, el trabajo aerodinámico tomó un rol central, con distintas alternativas de carga para adaptarse a las exigencias del veloz óvalo santafesino. Luego de chequear todo en la recta, cerca de las 14:30 comenzaron a girar en el circuito completo.
Azar llegó a colocar neumáticos nuevos y marcó una vuelta de 1m24s1. Urcera también completó el programa previsto en materia aerodinámica, aunque una leve llovizna sobre el final de la jornada le impidió buscar un tiempo veloz. Desde el equipo calificaron la prueba como positiva y destacaron la cantidad de datos reunidos para la próxima fecha.
El jueves fue otra jornada intensa. Marcos Landa pudo aprovechar parte del día, aunque no de la manera esperada. Primero debió reemplazar el motor con el que había iniciado la prueba y, sobre el final, una manguera de agua pinchada lo obligó a cerrar anticipadamente el ensayo.
Mauricio Lambiris, tercero en el campeonato, completó una prueba muy productiva. El uruguayo trabajó tanto en la parte aerodinámica sobre el kilómetro como en pista completa, donde marcó una buena vuelta de 1m23s8. El balance fue positivo para uno de los protagonistas directos de la pelea por la Etapa Regular.
El Rus Med también tuvo doble actividad con Tobías Martínez y Thomas Ricciardi. Ricciardi se enfocó exclusivamente en el kilómetro, mientras que el sanjuanino dividió su ensayo entre trabajos en recta y vueltas al circuito completo. Martínez cerró la jornada con un registro de 1m23s8 en el atardecer platense.
La actividad del jueves se completó con el Ford Mustang de TC Pista que maneja Nicanor Santilli Pazos, bajo la supervisión de Mariano Werner. Aunque no fueron muchas vueltas, alrededor de 15, los trabajos dejaron buenas sensaciones y el equipo viajará a Rafaela con un panorama alentador.
Con pruebas, cambios de puesta a punto y mucho trabajo aerodinámico, el TC empezó a preparar una fecha que promete ser especial. Rafaela vuelve al calendario y, por sus características, obliga a los equipos a llegar con la mayor cantidad de información posible. En esa búsqueda, La Plata fue el primer paso antes de afrontar una de las pistas más rápidas y emblemáticas del automovilismo argentino.