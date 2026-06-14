Fórmula 1

Hamilton ganó por primera vez con Ferrari y Colapinto volvió a sumar en Barcelona

Lewis Hamilton consiguió este domingo su primera victoria como piloto de Ferrari al imponerse en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, en una carrera especial por varios motivos: el británico volvió a ganar después de su último triunfo en Spa 2024, lo hizo por primera vez vestido de rojo y en el mismo escenario donde Michael Schumacher logró, en 1996, su primera victoria con la Scuderia.