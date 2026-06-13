Aquí tenés el artículo organizado con tres subtítulos que dividen la crónica en la victoria de Maini, el análisis del rendimiento del piloto argentino Nicolás Varrone y la actualización del campeonato:
Maini dominó la Sprint de F2 en Barcelona y Varrone no pudo capitalizar la largada
El piloto de ART Grand Prix logró su primera victoria de la temporada en la carrera corta. Nicolás Varrone largó cuarto, peleó en el pelotón medio y quedó fuera de los puntos, aunque tendrá revancha este domingo desde el séptimo lugar en la carrera principal.
Kush Maini fue el gran protagonista de la Sprint Race de la Fórmula 2 en Barcelona. El piloto de ART Grand Prix largó desde la segunda posición, tomó la punta en los primeros metros y construyó una victoria contundente en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde ganó por más de siete segundos y consiguió su primer triunfo de la temporada 2026.
La carrera se encaminó muy rápido para Maini. Noel León partía desde la pole por la inversión de grilla, pero el indio tuvo una largada perfecta y llegó adelante a la primera curva. Desde allí, marcó el ritmo, escapó del DRS y obligó al resto a correr por el segundo lugar.
Detrás, la pelea fue mucho más intensa. Nikola Tsolov, que largó quinto, ganó terreno en la partida y se metió tercero en los primeros metros, mientras que Gabriele Minì, líder del campeonato, empezó a avanzar desde el séptimo lugar con maniobras decididas. Primero superó a Colton Herta por afuera en la curva 3 y luego dejó atrás a León para meterse en zona de podio.
La competencia tuvo un inicio áspero. En la salida de la curva 10, Martinius Stenshorne y Joshua Duerksen se tocaron, una maniobra que dejó al piloto de Rodin Motorsport con daños en el alerón delantero y al representante de Invicta Racing en el fondo del clasificador tras pasar por la grava. Stenshorne recibió una penalización de diez segundos por provocar el incidente.
Con Maini cada vez más cómodo en la punta, la atención se trasladó a la lucha por los puestos de podio. Tsolov intentó defender el segundo lugar, pero Minì fue paciente, se mantuvo cerca y en la vuelta 23 logró superarlo en la curva 1. La maniobra tuvo contacto y dejó al piloto búlgaro con daños en el alerón delantero, aunque pudo resistir hasta el final para terminar tercero.
Colton Herta también llegó a presionar por el podio, pero su avance se terminó complicando en la última vuelta. El estadounidense bloqueó en la curva 5, se fue por la grava y cayó al quinto lugar. León heredó la cuarta posición, mientras que Rafael Câmara, Dino Beganovic y Alexander Dunne completaron la zona de puntos.
Una Sprint complicada para Nicolás Varrone
Para Nicolás Varrone, la Sprint dejó una sensación amarga. El argentino de Van Amersfoort Racing había generado expectativa después de una buena clasificación, que lo dejó séptimo para la carrera principal y cuarto para la Sprint por la inversión de grilla. Sin embargo, no pudo sostenerse en el grupo de adelante y terminó envuelto en una carrera de defensa y pelea en el pelotón medio.
El desarrollo no le permitió transformar la buena posición de largada en puntos. En una competencia marcada por la degradación de neumáticos y los trenes de DRS, Varrone fue perdiendo terreno con el paso de las vueltas y quedó fuera del top ocho, que era la zona que entregaba unidades en la carrera corta.
En el tramo final, el argentino apareció en la pelea por el décimo lugar con Tasanapol Inthraphuvasak. Varrone intentó presionar y buscar una oportunidad en las primeras curvas, pero el piloto tailandés logró defenderse y mantenerse por delante. Fue el reflejo de una carrera difícil para avanzar, donde cada intento exigía administrar neumáticos, ritmo y posición en pista.
El resultado quedó por debajo de lo que el propio Varrone había imaginado después de la clasificación del viernes, cuando reconoció que la posibilidad de subir al podio “sería muy linda”, aunque aclaró que su foco estaba puesto en el proceso, en hacer las cosas bien y en seguir creciendo en su temporada debut dentro de la Fórmula 2.
Más allá de la Sprint, Barcelona todavía le ofrece una oportunidad importante. Este domingo, Varrone largará séptimo en la Feature Race, la carrera principal del fin de semana, donde la estrategia, la degradación y la gestión de neumáticos volverán a ser determinantes.
Estado del campeonato y la próxima cita
La victoria de Maini fue la primera del piloto de ART Grand Prix en la temporada. Gabriele Minì terminó segundo y registró un avance importante para reforzar su liderazgo en el campeonato, mientras que Tsolov completó el podio para Campos Racing.
Con estos resultados, Minì continúa al frente del campeonato de pilotos con 71 puntos, seguido por Tsolov con 68. León subió al tercer lugar con 50 unidades, apenas por delante de Dunne, que suma 49, y de Stenshorne, quinto con 48.
La actividad de la Fórmula 2 en Barcelona continuará este domingo con la Feature Race, que se largará a las 06:25 de Argentina. Varrone partirá desde el séptimo lugar y tendrá una nueva chance para buscar puntos importantes en su primera temporada dentro de la categoría.