GP de España

Maini dominó la Sprint de F2 en Barcelona y Varrone no pudo capitalizar la largada

El piloto de ART Grand Prix logró su primera victoria de la temporada en la carrera corta. Nicolás Varrone largó cuarto, peleó en el pelotón medio y quedó fuera de los puntos, aunque tendrá revancha este domingo desde el séptimo lugar en la carrera principal.