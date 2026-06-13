James Wharton se quedó con la victoria en la Sprint Race de la FIA Fórmula 3 disputada este sábado en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El piloto australiano de PREMA Racing largó desde la segunda posición, tomó la punta en los primeros giros y logró controlar dos relanzamientos con auto de seguridad para cerrar una actuación sólida en el trazado catalán.
Wharton ganó la Sprint de F3 en Barcelona y Colnaghi tuvo un sábado cuesta arriba
El australiano se impuso en la carrera corta del sábado en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Mattia Colnaghi largó desde el pit lane y quedó condicionado desde el inicio en una competencia difícil para avanzar.
La carrera comenzó con Gerrard Xie defendiendo la primera posición desde la pole, mientras Wharton y Freddie Slater pelearon rueda a rueda por el segundo lugar. El piloto de TRIDENT logró superar al australiano en los primeros metros, pero Wharton respondió en la tercera vuelta con una maniobra por adentro en la curva 1 para recuperar la posición.
A partir de allí, el piloto de PREMA mostró un gran ritmo. Primero se acercó a Xie y luego ejecutó otra maniobra en la curva 1 para tomar el liderazgo de la competencia. Detrás, Slater también avanzó sobre el piloto de DAMS Lucas Oil y se acomodó segundo antes de la aparición del Virtual Safety Car, que luego se transformó en auto de seguridad.
La neutralización llegó por un problema de Ernesto Rivera, quien perdió ritmo en plena línea de carrera y obligó a Brando Badoer a esquivarlo. Aunque hubo un leve contacto, Ugo Ugochukwu aprovechó la situación para ganar una posición antes de que Rivera quedara detenido a un costado de la pista.
La acción se reanudó en la vuelta 11, con Wharton defendiendo la punta ante Slater. Poco después, la carrera volvió a neutralizarse por un despiste de Ugochukwu, quien venía luchando con Enzo Deligny y terminó en la grava tras salirse de la línea ideal.
En el segundo relanzamiento, Wharton volvió a responder con autoridad. El australiano marcó el ritmo, logró salir del alcance de DRS de Slater en los giros finales y encaminó una victoria importante para PREMA, la segunda de su campaña en la Fórmula 3.
El clasificador final de la Sprint
Slater terminó segundo con el auto de TRIDENT, mientras que Xie completó el podio para DAMS Lucas Oil después de resistir la presión de Tuukka Taponen en la última vuelta. El finlandés debió conformarse con el cuarto lugar.
Detrás se ubicaron los tres autos de Van Amersfoort Racing, con Enzo Deligny quinto, Bruno del Pino sexto y Taito Yamakoshi séptimo. Théophile Nael fue octavo, Louis Sharp terminó noveno y Noah Stromsted completó la zona de puntos en la décima posición.
El desafío de Colnaghi y el panorama del campeonato
Para Mattia Colnaghi, la Sprint fue una carrera cuesta arriba desde antes de la largada. El piloto ítalo-argentino de MP Motorsport debió partir desde el pit lane y quedó condicionado en una competencia donde avanzar no resultó sencillo, tanto por las características del circuito como por las neutralizaciones que cortaron el ritmo de carrera.
Colnaghi venía de una clasificación positiva, aunque con sabor amargo, ya que había quedado 16° y a muy poco de ingresar al grupo que se beneficiaba con la inversión de grilla para la Sprint. Sin embargo, el sábado lo obligó a cambiar el plan y enfocarse en completar kilómetros, evitar errores y sostener experiencia dentro de una categoría que se muestra cada vez más pareja.
El joven piloto, que compite bajo licencia argentina y forma parte del programa de desarrollo de Red Bull, tendrá revancha este domingo en la carrera principal del fin de semana, donde buscará avanzar y cerrar la visita a Barcelona con mejores sensaciones.
Con este resultado, Ugo Ugochukwu mantiene el liderazgo del campeonato de pilotos, aunque ahora comparte la punta con Freddie Slater, ambos con 43 puntos. Bruno del Pino aparece tercero con 40 unidades, seguido por Brando Badoer con 28 y Théophile Nael con 25.